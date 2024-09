Metodologia da oficina é a introdução à Xilogravura e sua técnica, praticando o uso de ferramentas específicas, suportes, gravação da matriz e impressão manual (Foto: Secult)

Publicado: 12.09.2024

A Escola de Artes Visuais (EAV), unidade da Secretaria de Estado da Cultura, está com inscrições abertas para oficina de Xilogravura Tradicional, a ser ministrada pelo artista plástico Antunis Arantes. As aulas serão realizadas de 16 a 30 de setembro, às segundas, quartas e sextas-feiras, das 14h às 16h30, na sede da escola, que funciona no Centro Cultural Octo Marques, em Goiânia.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 15 de setembro, pelo e-mail: ccom@goias.gov.br. É preciso enviar as seguintes informações: nome, CPF, endereço, e-mail e telefone.

São ofertadas 31 vagas para maiores de 16 anos. Menores de 18 anos devem encaminhar uma declaração de autorização assinada pelo (a) responsável legal.

Como as vagas são limitadas, as inscrições terminam assim que for atingido o quantitativo disponível.

Xilogravura

A metodologia da oficina é a introdução à Xilogravura e sua técnica, praticando o uso de ferramentas específicas, suportes, gravação da matriz e impressão manual, além de apresentar propostas para desenvolver a linguagem da gravura com tiragens numeradas, prova de artista, matriz perdida e livre criação.

O público-alvo são artistas interessados nesta linguagem artística e suas técnicas. Não é necessário ter feito curso de desenho. O aluno deverá providenciar o material que será utilizado no curso.

Serviço

Oficina de Xilogravura Tradicional

Inscrições: De 09 a 15/09

Aulas: De 16 a 30/09 (segunda, quarta e sexta-feira: das 14h às 16h30)

Local: Escola de Artes Visuais, localizado no Centro Cultural Octo Marques – Centro de Goiânia