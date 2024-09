Saneago alerta para golpes digitais na emissão de 2ª via

Especialistas em segurança de redes orientam que as pessoas não abram nem cliquem em anexos de mensagens suspeitas (Foto: Agência Cora)

Publicado: 13.09.2024

Com o crescimento, em todo o País, da aplicação de diversas modalidades de golpes, é fundamental que a população esteja sempre alerta. Por isso, a Saneago orienta que os clientes tenham cuidado com golpes digitais durante a emissão de 2ª via.

Foram registrados casos em que o usuário tentava emitir a fatura e, ao pesquisar no Google, se deparava com o um site fraudulento. A Saneago recomenda acessar www.saneago.com.br sempre que precisar de algum serviço virtual.

Apesar da facilidade de obter o serviço pela internet, a atividade exige atenção dos clientes para evitar fraudes. Para gerar a fatura, o consumidor deve entrar em contato, exclusivamente, por meio dos canais oficiais.

A Companhia está disponível, 24 horas por dia e sete dias por semana, por meio do: 0800 645 0115, chat on-line e agência virtual no site, redes sociais (páginas oficiais no Facebook, Twitter e Instagram), Whatsapp (62) 3269-9115 e aplicativo para smartphones.

Golpes

Além disso, para evitar este tipo de situação, também orientamos que o cliente não deixe de conferir o nome da empresa que receberá o pagamento – lembrando que, para as contas de água/esgoto da Saneago, o pagamento via Pix ocorre somente por meio do QR Code disponibilizado na própria fatura da Companhia.

No mais, a dica é: desconfie de links recebidos por e-mail, SMS ou redes sociais com mensagens falsas de cobrança. Especialistas em segurança de redes orientam que as pessoas não abram nem cliquem em anexos de mensagens suspeitas. O conteúdo pode carregar vírus e outros componentes maliciosos que, além de causar danos ao computador/celular, podem roubar os dados pessoais do cliente.

Vale destacar que os canais de atendimento ao cliente da Saneago são gratuitos e virtuais, sendo inclusive divulgados também na fatura de água/esgoto. Mas, caso o usuário prefira atendimento presencial, vale lembrar que ele pode procurar as unidades de Vapt Vupt, mediante agendamento prévio pelo site www.vaptvupt.go.gov.br.