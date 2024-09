Além de prêmios em dinheiro os participantes acumulam pontos para obter até 10% de desconto no IPVA (Foto: Denis Marlon)

Publicado: 14.09.2024

O prazo para os consumidores se inscreverem no Programa Nota Fiscal Goiana e concorrerem ao prêmio de R$ 50 mil no sorteio de setembro termina neste domingo (15/09). Além do grande prêmio, outros 157 prêmios serão sorteados, com valores que variam de R$ 500 a R$ 10 mil. O sorteio será realizado no dia 26, às 10h, na Sala de Reuniões da Secretaria da Economia.

Desde o sorteio de agosto, mais de duas mil pessoas aderiram ao programa. Quem ainda não participa basta se cadastrar pelo portal goias.gov.br/nfgoiana, até este domingo, que concorrerá automaticamente ao sorteio deste mês. Foi o caso de Matheus Nogueira, ganhador dos R$ 50 mil na edição de junho, que havia se cadastrado na semana anterior ao sorteio e foi contemplado com o maior prêmio da edição.

Consumidor

O designer gráfico João Paulo Soares não perdeu tempo. “Conheci o programa há pouco e me inscrevi imediatamente. Já ganhei alguns prêmios ao longo da vida e me considero uma pessoa sortuda. Quem sabe não ganho R$ 50 mil no próximo sorteio?!”, ressalta o servidor público.

Todos os novos inscritos recebem automaticamente um bilhete eletrônico ao realizar o cadastro. “Além disso, os recém-cadastrados também acumulam bilhetes de notas fiscais com CPF, emitidas desde o início do programa”, explica o coordenador da Nota Goiana, Leonardo Vieira de Paula

Leonardo ressalta que a inscrição só precisa ser feita uma vez. Após o cadastro, que é feito on-line no site da Nota Goiana, os participantes devem pedir o CPF na nota para concorrer aos sorteios mensais. Ao alcançar R$ 100,00 em compras o inscrito ganha um cupom.

Chances todo mês

De janeiro a novembro, a Nota Goiana sorteia R$ 200 mil todo mês, distribuídos em 158 prêmios. Um ganhador leva R$ 50 mil; três ganham R$ 10 mil cada um; quatro recebem R$ 5 mil cada, além de 50 ganhadores de R$ 1 mil e 100 contemplados com R$ 500,00 cada um.

Em dezembro, é realizado um sorteio especial, no valor total de R$ 700 mil, sendo que um participante ganha R$ 400 mil no prêmio principal.

Além de prêmios em dinheiro os participantes acumulam pontos para obter até 10% de desconto no IPVA. Na edição de setembro, também haverá a premiação de R$ 1 milhão aos times goianos da 1ª divisão do Campeonato Goiano de Futebol, incentivo que o Governo de Goiás concede ao futebol por meio do Time Goiano do Coração que faz parte da Nota Goiana.