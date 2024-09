Inscrições estão abertas até 30 de setembro e devem ser realizadas no site da empresa (Complexo fabril de Anápolis (GO) – Divulgação Ypê)

Publicado: 20.09.2024

A Ypê, uma das maiores fabricantes de produtos de higiene e limpeza do Brasil, está com vagas abertas para o Programa Jovem Aprendiz em seu complexo fabril, localizado em Anápolis, Goiás. As oportunidades são para jovens de 16 a 21 anos de idade, que desejam ingressar no mercado de trabalho e iniciar sua trajetória profissional em uma empresa que é referência no setor.

De acordo com a diretora executiva de Gente, Cultura e Responsabilidade Social da Ypê, Cristiane Lacerda Mutri, o programa tem duração de 23 meses e combina aprendizado teórico e prático, permitindo que os participantes desenvolvam habilidades em diversas áreas da empresa.

“Os selecionados terão a oportunidade de crescer e se desenvolver profissionalmente em um ambiente dinâmico e colaborativo. Além disso, terão acesso a um pacote de benefícios, como transporte, refeição no local e uma cesta mensal de produtos Ypê e um kit de Natal”, disse ela.

Os interessados devem se inscrever no site da Ypê, até 30 de setembro: https://carreirasype.gupy.io/jobs/6809951

Sobre a Ypê

Presente em mais de 95% dos lares brasileiros, a Ypê é líder em importantes categorias no segmento de higiene e limpeza do Brasil, com um portfólio de mais de 450 produtos em 23 categorias, incluindo as marcas Assolan, Atol, Tixan, Perfex, Flor de Ypê, Siene e Action de Ypê. Fundada em 1950, a Ypê é uma empresa 100% brasileira, com mais de 7.300 colaboradores. Com matriz localizada em Amparo, no interior de São Paulo, conta com mais seis complexos fabris: Salto (SP), Simões Filho (BA), Anápolis (GO), Goiânia (GO), Itajubá (MG) e Itapissuma (PE), e ficou entre as melhores empresas para trabalhar no estado de São Paulo e entre as melhores indústrias para trabalhar no Brasil, pelo ranking GPTW 2023. Signatária do Pacto Global – maior iniciativa de sustentabilidade corporativa do mundo, proposta pela Organização das Nações Unidas (ONU) – e do Pacto Empresarial pela Integridade e Contra a Corrupção, uma iniciativa do Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, a Ypê é também a única empresa do setor de limpeza reconhecida por duas vezes consecutivas como Empresa Pró-Ética [2020-2021/2022-2023] pela Controladoria Geral da União (CGU).