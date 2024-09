Anápolis e Retrô começam a decidir o título da Série D do Campeonato Brasileiro neste domingo (22) a partir das 16h (horário de Brasília) no estádio Jonas Duarte, em Anápolis (Goiás). O embate, entre equipes que buscam o inédito troféu da competição nacional, terá transmissão ao vivo da TV Brasil.

Com sete jogos de invencibilidade, mas sem triunfar nas últimas cinco partidas, o Anapólis chega à decisão após despachar o Maringá (Paraná) na disputa de pênaltis na semifinal. O Galo da Comarca tem apenas três derrotas na competição e fechou a primeira etapa da Série D como o segundo colocado do grupo A5. No mata-mata, a equipe goiana passou pelo Cianorte (Paraná), pelo Iguatu (Ceará) e pelo Maringá.

Fundado em 2016, o Retrô sonha com o primeiro título de sua história. Nas semifinais a equipe pernambucana eliminou o Itabaiana (Sergipe) nas penalidades máximas. A Fênix jogou a fase inicial no Grupo A4, no qual fechou na segunda posição. Já na etapa do mata-mata o time sergipano superou também o América de Natal (Rio Grande do Norte) e o Brasiliense (DF). O time comandado pelo técnico Itamar Schulle tem no atacante Mascote a sua grande esperança de gols. Ele já marcou 8 gols na competição e briga pela artilharia da Série D.

Após o confronto deste domingo, Retrô e Anápolis voltam a se enfrentar no próximo domingo (29), a partir das 17h, na Arena Pernambuco, em Recife.

* Colaboração de Pedro Amorim (estagiário) sob supervisão de Paulo Garritano.