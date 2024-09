Programa oferta cursos profissionalizantes para produtores rurais e comunidade local (Foto: Emater)

Publicado: 24.09.2024

A Emater Goiás chegou à 7ª edição do programa Agro é Social e nesta sexta-feira, 27/09, realiza o encerramento do programa com entregas de certificados e cartões do Crédito Social. O evento será na Praça Central, no centro de Planaltina. Esta edição ofertou cursos profissionalizantes em diversas áreas para produtores rurais e comunidade local de 17 municípios da Regional Planalto.

Até o dia 31 de agosto, foram concluídas 41 turmas, contemplando cerca 916 pessoas. Destas, 778 receberão cartões do Crédito Social, resultando em quase R$ 4,4 milhões em benefícios entregues aos alunos.

O Agro é Social é uma iniciativa do Governo de Goiás, por meio da Emater, Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa) e do Gabinete de Políticas Sociais (GPS), voltada ao setor rural, com foco no desenvolvimento social, empreendedorismo, inclusão produtiva para geração de emprego e renda.

Serão entregues 778 cartões do Crédito Social aos alunos na Regional Planalto, totalizando um investimento quase R$ 4,4 milhões (Imagem: Emater)

O presidente da Emater, Rafael Gouveia, afirma que o Agro é Social se tornou o maior programa de inclusão produtiva no Brasil. “O programa é uma referência e fez Goiás reduzir o número de famílias em extrema pobreza, por meio do Crédito Social. O programa dá condições e oportunidade para quem sonha empreender e aumentar sua renda”, ressalta.

Agro é Social na regional Planalto

Nesta edição, as cidades da Regional Planalto que foram contempladas com as ações do Agro é Social, são: Pirenópolis, Cocalzinho, Formosa, Abadiânia, Cabeceiras, Planaltina, Santo Antônio do Descoberto, Águas Lindas, Mimoso de Goiás, Novo Gama, Vila Boa, Cidade Ocidental, Luziânia, Padre Bernardo, Corumbá, Alexânia e Cristalina.

Foram realizados cursos de Avicultura, Bovinocultura Sustentável, Avicultura, Horticultura, Apicultura, Fruticultura, Doces Artesanais, Panificação, Irrigação, Processamento de Leite, Produtos de Limpeza, Bolos Caseiros, Quitandas, Piscicultura, entre outros.

Além da capacitação técnica, alunos dos cursos oferecidos pela Emater poderão receber o Crédito Social, benefício financeiro oferecido pelo Governo para que os agricultores familiares possam empreender e iniciar seu próprio negócio.

De acordo com a coordenadora do Agro é Social, Janete Rocha, este será o maior evento em número de participantes beneficiados e municípios presentes. “Será uma grande festa”, comemora.

Outros serviços

Além da entrega de certificados e dos cartões do Crédito Social, o encerramento da 7ª edição irá oferecer atendimentos gratuitos. Entre eles, o plantão técnico da Emater, distribuição de mudas, feira do produtor, emissão de RG, segunda via da CNH, serviços do Vapt Vupt e diversão para criançada.

Também estarão presentes para prestação de informações a Companhia Saneamento de Goiás S/A (Saneago) e a Agência Goiana de Defesa Agropecuária (Agrodefesa). A Secretaria da Retomada leva ao evento o Balcão de Empregos, com vagas de trabalho para a comunidade do município e região.

Serviço

Evento: Emater realiza encerramento do Agro é Social em Planaltina nesta sexta-feira, 27

Data: sexta-feira, 27 de setembro, a partir das 8h30

Local: Praça Central