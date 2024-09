Fotos: Denis Marlon

Publicado: 25.09.2024

Com práticas voltadas para o bem-estar e a saúde no trabalho, a Secretaria da Economia lançou nesta segunda-feira (23/09) o projeto EconoZen – Respire e Pause. A iniciativa voltada para o público interno integra um dos quatro eixos do programa Econovida, Você Saudável.

Durante o lançamento, o secretário da Economia, Sérvulo Nogueira, destacou os avanços das organizações no cuidado com os trabalhadores. Ele também abordou o cenário global atual, marcado pelo aumento das doenças mentais.

“Reconhecer esse problema no setor público e adotar iniciativas que procurem enfrentar a questão é nossa responsabilidade. Precisamos realmente fomentar discussões sobre sustentabilidade, bem-estar, integração e a necessidade de adaptar o trabalho às demandas das pessoas”, reforçou o secretário. Mindfulness no ambiente de trabalho

Os treinos buscam aguçar a capacidade de ter controle sobre para onde vai nossa mente (Foto: Denis Marlon)

O objetivo do EconoZen é auxiliar no desenvolvimento de habilidades emocionais por meio de práticas de Mindfulness, termo em inglês traduzido como “atenção plena”.

“Teremos um primeiro encontro que a GGDP se ofereceu para ser piloto. Serão oito encontros posteriores, aberto a todos os servidores da secretaria, com inscrições via formulário. Os servidores são todos bem-vindos para participar”, explica a gerente de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, Kamilla Lemos.

A gestora governamental Cecília Moreira, que é especialista em neurociência e instrutora de Mindfulness certificada pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), será a monitora das práticas de Atenção Plena na secretaria.

Na ocasião, Cecília esclareceu o conceito de Mindfulness: “estar atento ao momento presente, de forma intencional, sem julgar, numa atitude de curiosidade, abertura e gentileza, sendo o momento bom ou ruim”.

A instrutura também guiou um exercício prático com os participantes. “Podemos treinar mindfulness. Os treinos buscam aguçar nossa capacidade de ter controle sobre para onde nossa mente vai”, afirmou Cecília. EconoZen tem objetivo de auxiliar no desenvolvimento de habilidades emocionais (Foto: Denis Marlon)

Saúde Mental

Quem também mediou um bate-papo sobre saúde mental e autoconhecimento foi a psicóloga Andréa Freitas, instrutora de Dale Carnegie Training.

“O convite é para fazer isso por você e por quem você ama: parar para cuidar mais de você e das suas emoções”.

O evento retomou ainda a temática da campanha Setembro Amarelo, com foco na saúde mental. Os servidores da Economia têm acesso ao projeto Acolher, que oferece sessões de psicoterapia breve focal. O agendamento com os psicólogos é realizado pelo e-mail acolhimento.ggdp.economia@goias.gov.br ou pelo telefone (62) 3269-2483.

Editado por Agatha Couto via Secretaria da Economia – Governo de Goiás