Espaços possibilitam trabalho mais eficaz com estudantes com transtornos de neurodesenvolvimento e dificuldades de aprendizagem (Foto: Seduc)

Publicado: 25.09.2024

O Governo de Goiás continua avançando em ações de educação inclusiva com a entrega de novas Salas Multissensoriais iUP 6D. Em uma série de inaugurações, as unidades têm beneficiado, diretamente, alunos que necessitam de Atendimento Educacional Especializado (AEE), possibilitando um trabalho mais eficaz com estudantes com transtornos de neurodesenvolvimento e dificuldades de aprendizagem.

Recentemente, o Centro de Ensino Supletivo Filostro Machado Carneiro, de Caldas Novas, recebeu a nova Sala Multissensorial, em uma cerimônia que contou com a presença do gerente de Educação Especial da Seduc, Weberson Morais, e da coordenadora regional de Educação de Morrinhos, Walkyria Romano.

Inauguração de mais uma sala Multissensocial no Centro de Ensino Supletivo Filostro Machado Carneiro, de Caldas Novas (Foto: Seduc)

O evento reuniu estudantes da Educação Especial, alunos do projeto Estudantes de Atitude, professores, pais e membros da comunidade escolar, que puderam conhecer, de perto, a sala em funcionamento e seus benefícios.

Ainda na regional de Morrinhos, em Caldas Novas, outra unidade foi entregue, fortalecendo o compromisso do Governo com a Educação inclusiva em diferentes regiões do estado.

Salas Multissensoriais e Educação Inclusiva

Ao proporcionar a autorregulação de emoções e comportamentos, as salas auxiliam no desenvolvimento e bem-estar desses estudantes (Foto: Seduc)

As Salas Multissensoriais iUP 6D são centros de estimulação que utilizam inteligência artificial e tecnologias inovadoras para instrumentalizar e integrar estímulos sensoriais, cognitivos e motores. Esses recursos promovem o desenvolvimento das potencialidades dos alunos, otimizando o trabalho pedagógico e terapêutico, especialmente para estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Ao proporcionar a autorregulação de emoções e comportamentos, as salas auxiliam no desenvolvimento e bem-estar desses estudantes.

Entre os principais equipamentos da sala estão a Coluna de Bolhas, que trabalha a concentração e relaxamento; o Simulador de Vento, que oferece sensação de liberdade ao simular fenômenos naturais; e a Cascata de Fibra Ótica, que promove dessensibilização tátil.

Além disso, há uma Piscina de Bolinhas Transparente, Chuva Artificial, Difusor de Essências Aromáticas, Piano Humano e diversos outros dispositivos que desenvolvem os sentidos e auxiliam nos processos de ensino e aprendizagem.

Impacto nas escolas e Investimentos

Cada Sala Multissensorial iUP 6D é fruto de investimentos de, aproximadamente, R$ 300 mil. Projetado não apenas para ser utilizada no AEE, também serve como espaço inclusivo onde todos os professores podem trabalhar com os diferentes componentes curriculares, beneficiando todos os estudantes.

Com essas inaugurações, o estado de Goiás reafirma seu compromisso com a Educação inclusiva. O Estado oferece ferramentas tecnológicas e inovadoras para garantir que todos os alunos tenham oportunidades de crescimento e aprendizado, independentemente de suas necessidades específicas.