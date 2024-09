Indústria cresce 7,7% e setor de serviços 6,2%, em Goiás, no segundo trimestre de 2024 (Fotos: Divulgação SIC-GO)

Publicado: 25.09.2024

Os setores da indústria e serviços goianos cresceram 7,7% e 6,2%, respectivamente, no segundo trimestre de 2024, comparado com o mesmo período do ano passado. As informações constam no novo boletim sobre a Conjuntura Econômica de Goiás – 2° trimestre de 2024, divulgado pelo Instituto Mauro Borges de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (IMB).

“O progresso da indústria e dos serviços reflete a força e a competitividade do nosso estado, fruto do ambiente favorável para os negócios que temos construído, aliado à inovação e ao trabalho árduo do governador Ronaldo Caiado”, destaca o titular da Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Serviços (SIC), Joel de Sant’Anna Braga Filho.

Relativo à indústria, os maiores crescimentos do setor foram nos serviços de utilidade pública (15,8%), na indústria de transformação (7,9%) e na construção (4,7%). Na indústria de transformação, conforme a Pesquisa Industrial Mensal (PIM/IBGE), as maiores taxas acumuladas de crescimento do ano foram da fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias (76%), da confecção de artigos de vestuário e acessórios (18,5%) e da fabricação de produtos químicos (12,8%).

O setor de confecção de artigos de vestuário e acessórios apresentou crescimento de 18,5% neste período (Fotos: (Fotos: Divulgação SIC-GO)

Além disso, a fabricação de produtos alimentícios, que tem a maior participação na indústria de transformação, acumulou 7,4% de aumento de produção. Por outro lado, no Brasil, o resultado do setor industrial foi de 3,9% no mesmo período analisado.

Destaque para o comércio

Já na área de serviços, os principais resultados positivos foram provenientes do comércio (20,2%), de outros serviços (10,1%) e dos serviços prestados às famílias (7,1%). No Brasil, o segmento teve alta de 3,5% em relação ao mesmo período de 2023. Os maiores crescimentos no país, dentro do setor, foram informação e comunicação (6,1%), outras atividades de serviços (4,5%) e atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados (4%).