Laboratórios apresentam mundo da robótica e outras tecnologias a crianças e jovens (Foto: Secti)

Publicado: 27.09.2024

O Governo de Goiás abriu inscrições para os cursos do programa Start, sigla para Seguir Transformando Através da Robótica e outras Tecnologias. O prazo segue até 7 de outubro de 2024, pelo link.

O programa oferece laboratórios que visam introduzir crianças e jovens, com idades entre 8 e 20 anos, no mundo da robótica e outras tecnologias avançadas. O Start reserva 50% das vagas para meninas e tem preferência para alunos de escolas públicas. Os laboratórios estão distribuídos em 21 cidades goianas.

“Nossa intenção é proporcionar a essas crianças e jovens, muitas vezes de baixa renda, uma introdução ao mundo da tecnologia, mostrando que esse é um caminho possível”, diz o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação de Goiás, José Frederico Lyra Netto.

Ele explica que, no curso, elas vão aprender a mexer com equipamentos de ponta, como impressoras 3D, drones e óculos de realidade virtual, mas também vão aprender a programar e a pensar em soluções tecnológicas para problemas de suas comunidades.

Cursos de robótica em 3 módulos

O curso é dividido em três módulos: Introdutório, com apresentação dos fundamentos da robótica e a novas tecnologias como impressão 3D; Intermediário, em que serão desenvolvidos projetos mais avançados utilizando as tecnologias abordadas; e Avançado, em que terão espaço aberto para desenvolver projetos que atendam às demandas específicas da comunidade local, focando em soluções práticas e inovadoras.

“Ao reservarmos vagas para meninas, queremos garantir que esses espaços sejam ocupados por elas e, principalmente, criar um sentimento de pertencimento, de modo a contribuir para uma maior equidade de oportunidades entre homens e mulheres no setor tecnológico”, explica a gerente de Políticas de Ciência, Tecnologia e Inovação da Secti, Daniele Silva.

Ela lembra que o Start está inserido no programa Goianas na Ciência e Inovação, fazendo parte das iniciativas do Governo de Goiás que promovem a inclusão de mais mulheres nos espaços tecnológicos, seja na escola, na academia ou no empreendedorismo.

Acesso à tecnologia em 21 cidades

Ao todo, são 24 laboratórios presentes em 21 cidades goianas, proporcionando acesso à tecnologia e conhecimento a diversos jovens em situação de baixa renda. As aulas ocorrerão duas vezes por semana, complementadas por um dia de tira-dúvidas, garantindo que os alunos tenham a oportunidade de maximizar seu aprendizado.

Além disso, os laboratórios estarão abertos à comunidade nos demais dias da semana, promovendo um ambiente de aprendizado colaborativo e inclusivo.

Além da capital, Goiânia, que conta com quatro laboratórios, participam do programa as cidades de Alto Paraíso de Goiás, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Aruanã, Catalão, Cristalina, Itumbiara, Jataí, Luziânia, Mambaí, Mozarlândia, Pirenópolis, Porangatu, Rio Verde, Santo Antônio do Descoberto, São Luís de Montes Belos, São Miguel do Araguaia, Trindade, Uruana, Valparaíso de Goiás.

O Start é um programa de iniciativa da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), executado pelo Instituto Federal de Goiás (IFG), por meio da Fundação de Desenvolvimento de Tecnópolis (Funtec).

Editado por Agatha Couto via Secretaria de Ciência