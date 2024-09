Letramento Acadêmico Crédito: fongbeerredhot // Shutterstock

Publicado: 27.09.2024

Estão abertas as inscrições para o curso Práticas de Letramento Acadêmico: Leitura e eEcrita na Universidade, promovido pelo Câmpus Sudoeste da Universidade Estadual de Goiás (UEG), com sede em Quirinópolis, dos dias 2 a 23 de outubro.

As inscrições podem ser realizadas gratuitamente até 27 de setembro, por meio deste link. São 30 vagas disponíveis e haverá certificação para os concluintes do curso.

O curso é presencial e tem por objetivo potencializar as práticas de letramento acadêmico de graduandos, com foco na leitura e produção escrita de gêneros discursivos presentes no cotidiano da universidade e no fortalecimento de práticas argumentativas e dissertativas.

Câmpus Sudoeste da Universidade Estadual de Goiás (Foto: UEG)

Confira abaixo o conteúdo programático:

Editado por Agatha Couto via Universidade Estadual de Goiás (UEG) – Governo de Goiás