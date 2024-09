Atrativos da Chapada dos Veadeiros permanecem abertos

Assim como a maioria dos atrativos da Chapada dos Veadeiros, Vale da Lua e Catarata dos Couros (imagem acima) funcionam normalmente (Fotos: Goiás Turismo)

Publicado: 30.09.2024

A Agência Estadual de Turismo (Goiás Turismo) monitora as condições de segurança para os turistas na região da Chapada dos Veadeiros, no Norte do estado, e esclarece que a maioria dos atrativos continua aberta à visitação.

Apenas o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros contém focos de incêndio e, por esse motivo, permanece fechado temporariamente pela empresa responsável pela administração local.

Para o presidente da Goiás Turismo, Fabrício Amaral, não há motivos para cancelamento de viagens e pacotes para a Chapada.

“Temos vários veículos de comunicação informando sobre as queimadas, mas é importante dizer que a Chapada dos Veadeiros está aberta para os turistas, com segurança. Vamos procurar a melhor informação, porque isso prejudica a economia local e os trabalhadores”, ressaltou. Região do Vale da Lua, na Chapada dos Veadeiros, segue aberta à visitação de turistas (Fotos: Goiás Turismo)

O empresário do segmento de receptivos, Ion David, que atua na região há 27 anos, informou que o parque que está fechado possui apenas quatro atrativos, enquanto a Chapada dos Veadeiros oferece diversos outros locais que estão recebendo os turistas normalmente, como fazendas e propriedades particulares.

“Noventa por cento estão abertos, com visitação normal”, acrescentou.

Por exemplo, estão em pleno funcionamento:

o Parque Estadual Águas do Paraíso, onde estão as cachoeiras e cataratas do Rio dos Couros;

a Cachoeira Almécegas;

o famoso Vale da Lua;

e a Cachoeira Santa Bárbara, uma das mais procuradas pelos turistas e influenciadores de viagens.

A Chapada dos Veadeiros é apontada em pesquisas nacionais e internacionais recentes como o destino mais desejado em Goiás. A região é o carro-chefe da promoção turística que a Goiás Turismo realiza na Abav Expo 2024, organizada pela Associação Brasileira de Agências de Viagem (Abav).

No evento, que reúne operadores de todo o mundo até o final deste sábado (28/09), em Brasília, a autarquia busca consolidar os atrativos goianos no mercado.

Editado por Hosana Alves via Agência Estadual de Turismo (Goiás Turismo) – Governo de Goiás