Publicado: 01.10.2024

A Cia Boca do Lixo de Circo, Teatro e Música celebra 17 anos de história com o novo espetáculo Nas Alturas: Inventando Moda. O espetáculo será apresentado em Anápolis, dos dias 1º a 03 de outubro. A montagem conta com apoio financeiro da lei federal Paulo Gustavo, operacionalizada pelo Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult).

Não é necessário retirar ingressos e a entrada é gratuita. A classificação é livre.

Com direção cênica de João Carlos Artigos e direção musical e cenográfica de Márcio Vieira, o espetáculo conduz o público em uma jornada vibrante e emocionante pelas tradições culturais do Brasil, narrada por três palhaços: Siriema (Amanda Ricoldi), Mutamba (Zeck Mutamba) e Marelo (Benjamin).

A proposta é trazer um resgate vibrante das culturas populares brasileiras e apresentar ao público o lúdico e emotivo resgate dos brinquedos tradicionais e engenhocas utilizadas pelos palhaços.

Nas Alturas: Inventando Moda é fruto de 17 anos de pesquisa sobre a cultura popular e tradicional. A peça explora com destreza e humor a diversidade das manifestações artísticas do nosso país. Durante o espetáculo, entre risos e encantamentos, os palhaços revelam as belezas e os desafios de uma vida dedicada à arte e à tradição, conectando o público com a essência viva da cultura brasileira.

Cia Boca de Lixo

A Cia Boca do Lixo de Circo, Teatro e Música foi fundada em 2007 por um movimento social formado por jovens engajados com as causas da arte e educação.

A missão do grupo é aproximar o indivíduo da cultura tradicional brasileira, por meio da arte como ferramenta de transformação social. Desde seu início, a companhia busca fortalecer a conscientização sobre questões socioambientais, utilizando a palhaçaria e outras expressões artísticas para envolver e educar o público.

Serviço

Espetáculo Nas Alturas: Inventando Moda

Programação

Data: Terça-feira (01/10), às 19h

Local: Parque Ipiranga – Av. Pinheiro Chagas 812, Anápolis, GO

Data: Quarta-feira (02/10), às 14h

Local: Apae – R. Galileu, esquina com, R. Joaquim P. B. Arantes, 296 – St. Bougainville, Anápolis – GO

Data: Quinta-feira (03/10), às 14h

Local: Associação Pestalozzi – Rua Frutuoso Maia de Oliveira, Av. L-2, qd.22 – Vila Industrial, Anápolis – GO

Editado por Hosana Alves via Secretaria da Cultura – Governo de Goiás