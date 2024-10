Projeto SOS PCD é mais uma iniciativa que busca a inclusão das pessoas com deficiência na sociedade (Foto: Carol Costa/Seds)

Publicado: 02.10.2024

Idealizado pelo Corpo de Bombeiros, em parceria com o Goiás Social e a Secretaria de Desenvolvimento Social (Seds-GO), foi lançado nesta segunda-feira (30/09), em Goiânia, o Projeto SOS PCD, canal de atendimento, via WhatsApp, exclusivo para pessoas com deficiência.

O Projeto SOS PCD busca facilitar e dar mais agilidade aos atendimentos de ocorrências feitas por essa população.

Além de representantes dos idealizadores do projeto, participaram do lançamento, integrantes do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência e de entidades. A subsecretária de Execução de Políticas Social da Seds, Silvana Fuini, ressaltou o empenho do Goiás Social em mais uma iniciativa para buscar a inclusão das pessoas com deficiência na sociedade e ampliar parcerias.

Para a representante da Associação Pestalozzi, Marilda Carvalho, este é um momento de multiplicar os conhecimentos e levar essas informações para essa parcela da população.

“Estamos aqui para aprender como funciona esse canal, para instruirmos o nosso público. Toda forma de inclusão, é um avanço para a sociedade”, declarou.

Já a representante da Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás (Adfego), Débora Fontenelle, acredita que esse meio exclusivo de atendimento será bastante útil.

“Vai ajudar muito, porque na hora de uma urgência, de uma emergência, a gente precisa de agilidade”, completa.

O lançamento do Projeto SOS PCD é uma das atividades realizadas no mês em que se comemora o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, celebrado em 21 de setembro, e que marca a construção de mobilizações para a inclusão social de pessoas com deficiência.

Canal no WhatsApp

O canal de atendimento no WhatsApp exclusivo para pessoas com deficiência pode ser acessado pelo número: (62) 99507-0938.