Publicado: 08.10.2024

Nesta segunda-feira (07/10), o Governo do Estado, por meio do Goiás Social e da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), inaugurou o Centro Dia do Espaço Bem Viver I (EBV I), em Goiânia. A nova modalidade de atendimento, voltada para idosos em situação de vulnerabilidade social, marca um importante avanço nas políticas de acolhimento e promoção do bem-estar da terceira idade no estado.

A inauguração contou com a presença da coordenadora do Goiás Social e presidente de honra da OVG, primeira-dama Gracinha Caiado, que ressaltou a importância da unidade para o fortalecimento da rede de proteção social em Goiás.

"Esse é um espaço de acolhimento onde os idosos podem passar o dia envolvidos em atividades que promovem o bem-estar e a integração social. Nosso compromisso é oferecer a esses cidadãos a dignidade e o respeito que merecem, além de um cuidado integral", afirmou Gracinha.

Espaço Bem Viver I

Com investimento de R$ 2,3 milhões do Governo do Estado, o Espaço Bem Viver I passou por uma grande reforma, que ampliou as suas instalações e modernizou os serviços oferecidos. Desde 2019, a unidade já realizou mais de 21 mil atendimentos na modalidade Centro de Convivência.

Para a diretora de Programas Socioassistenciais da OVG, Roberta Wendorf, “com a implantação do Centro Dia, a expectativa é que ainda mais idosos sejam beneficiados, tanto pela ampliação de vagas, quanto pela oferta de novas atividades que já eram esperadas pela comunidade”.

Beneficiária da unidade há oito anos, Maria Lina dos Santos, 78 anos, disse que, com essa reforma, tudo ficará ainda melhor.

"Quando a gente vem pra cá, é uma alegria. Parece que até a saúde melhora. Nesse tempo que eu frequento o EBV, sempre pedi por uma piscina pra fazermos hidroginástica. Hoje, essa piscina está sendo entregue. Só tenho a agradecer".

Atividades

O Centro Dia do EBV I oferecerá uma série de atividades voltadas para o fortalecimento físico, mental e social dos idosos, como hidroginástica, pilates, oficinas laborativas e cozinha terapêutica, além de ações de inclusão digital, tudo sem nenhum custo. Nesta modalidade, os beneficiários passam o dia na unidade e retornam para suas casas no fim da tarde.

Diretora geral da OVG, Adryanna Caiado destaca que todo esse trabalho é oferecido sem nenhum custo, não só no EBV I, mas em todas as quatro unidades para idosos da Organização. “Com o Goiás Social, conseguimos levar toda essa gama de serviços sem nenhum custo para as famílias goianas”.

Centro Dia do EBV I oferecerá uma série de atividades voltadas para o fortalecimento físico, mental e social dos idosos (Foto: Romullo Carvalho)

Apoio à Pessoa Idosa

Com zelo e atenção, a OVG e o Goiás Social atendem uma média mensal de 1.584 beneficiários com mais de 60 anos nos Centros de Idosos Sagrada Família e Vila Vida e Espaços Bem Viver I e II. As quatro unidades integram um conjunto de ações do Governo de Goiás para promover a inclusão social e a qualidade de vida de idosos em situação de vulnerabilidade.

O atendimento é realizado nas modalidades Centro Dia, Centro de Convivência, Casa Lar e Instituição de longa Permanência para Idosos (ILPI) e conta com atendimento multiprofissional voltado para saúde e bem-estar. Entre os critérios de participação, estão: idade mínima de 60 anos; renda comprovada de até um salário-mínimo per capita e apresentação da documentação pessoal e comprovante de endereço.