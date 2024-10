A instituição que completou no dia 06 de setembro deste ano, 55 anos de fundação e atuação em prol da pessoa com deficiência, foi considerada mais uma vez uma das 100 melhores ONGs do Brasil.

Publicado: 08.10.2024

Considerada uma das principais referências no Centro-Oeste, sendo responsável pelo atendimento de mais de 8.000 pessoas por mês, nas áreas de assistência social, educação e saúde, a instituição conta com uma estrutura robusta e uma equipe dedicada, que trabalha diariamente para promover a dignidade, a esperança e a inclusão de crianças, jovens e adultos que dependem de seus serviços especializados.

Esta é a 8ª edição do Prêmio, promovida pelo Instituto Doar e, tem como missão reconhecer e divulgar as ONGs do Brasil que mais se destacam anualmente pela sua excelência em gestão, governança, sustentabilidade financeira e transparência.

A participação no Prêmio é gratuita e aberta para que as mais de 800 mil associações e fundações sem fins lucrativos do país possam participar, independentemente de seu tamanho ou localização, sendo uma iniciativa que promove e reconhece a excelência no setor social.

O Prêmio seleciona de forma técnica e objetiva, organizações que se destacam pela qualidade de sua gestão e transparência, servindo como referência para doadores e voluntários, auxiliando a sua tomada de decisão sobre em qual entidade destinar o seu apoio financeiro e suas horas de voluntariado.

A avaliação é baseada em cinco grandes temas transversais que permitem a verificação das condições de transparência e gestão nas organizações: Causa e Estratégia de Atuação, Representação e Responsabilidade, Gestão e Planejamento, Estratégia de Financiamento e Comunicação e Prestação de Contas.

A Comissão Avaliadora é composta por lideranças, pesquisadores e consultores em gestão de ONGs, e tem como responsabilidade a análise técnica das organizações candidatas e seleção das Melhores ONGs, conforme processos e critérios detalhados, são coletadas em duas fases.

Vanderley Cezário, presidente da instituição, ressalta o empenho e dedicação dos colaboradores, diretoria e voluntários da APAE Anápolis, além do apoio e contribuição dos parceiros, doadores, parlamentares e dos órgãos públicos, que juntos contribuem para o êxito das atividades desenvolvidas pela instituição. “É um trabalho conjunto, feito a várias mãos, com muita dedicação e carinho em prol dos nossos assistidos. Ficamos felizes e gratos por mais uma vez estar entre as Melhores ONGs do Brasil”.

A cerimônia de entrega da premiação será realizada em novembro, em Osasco – SP, oportunidade em que serão anunciadas as Melhores ONGS nas categorias: área de atuação, região (título alcançado pela instituição em outras 3 (três) oportunidades, além da Melhor ONG do Brasil.