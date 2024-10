Fachadas das unidades ficarão iluminadas com a cor rosa até o fim do mês como alerta à população feminina para a importância da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama (Foto: Iron Braz/SES-GO)

Publicado: 10.10.2024

A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) está mobilizando todas as unidades estaduais de saúde para a Campanha Goiás Todo Rosa. O objetivo principal da campanha é conscientizar as mulheres sobre a importância da prevenção ao câncer de mama.

As ações são focadas nas mulheres, para que conheçam a doença e aprendam como prevenir ou realizar o diagnóstico precoce.

“Quanto mais cedo a mulher descobre a doença, mais chances de tratamento e cura ela tem. Por isso, a campanha intensifica essa necessidade de fazer o auto exame nas mamas e a mamografia”, afirma o secretário de Estado da Saúde de Goiás, Rasível Santos.

De acordo com informações da Sociedade Brasileira de Mastologia (SBM), nas populações com acesso à mamografia preventiva periódica o número de mortes pela doença pode diminuir entre 15% e 45%. Segundo o Instituto Nacional do Câncer (Inca), o câncer de mama é o segundo tipo mais comum de neoplasia no mundo.

“Asseguramos a viabilidade dos exames para as mulheres em todo o estado, durante todo o ano”, destaca Paula Santos Pereira, superintendente de Políticas e Atenção Integral à Saúde.

A cor rosa é amplamente reconhecida como símbolo da conscientização sobre o câncer de mama. A proposta é chamar a atenção das mulheres para a importância da realização da mamografia.

A SES-GO convocou todas as unidades estaduais para realizarem ações de orientação sobre prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. Para isso, as fachadas das unidades ficarão iluminadas com a cor rosa até o fim do mês, como forma de alerta à população feminina, tendo o dia 16 de outubro como Dia R em Goiás.

Prevenção, diagnóstico e tratamento contra a doença estão disponíveis na rede do SUS (Foto: SES-GO)

Prevenção, Diagnóstico e Tratamento

Cuidados como a prática regular de atividade física e a redução do consumo de bebidas alcoólicas ajudam a diminuir o risco de câncer de mama. A amamentação também é considerada um fator protetor. Qualquer nódulo ou alteração nas mamas deve ser investigado.

Para essa investigação, além do exame clínico das mamas, exames de imagem podem ser recomendados, como mamografia, ultrassonografia ou ressonância magnética. A prevenção, diagnóstico e tratamento estão disponíveis na rede do Sistema Único de Saúde (SUS).