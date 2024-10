Compras do Dia das Crianças entram no sorteio da Nota Goiana

Lojas disputam atenção do consumidor com variedade de brinquedos: compras podem gerar cupom para NF Goiana (Foto: Denis Marlon)

Publicado: 11.10.2024

Quem for presentear as crianças neste domingo (12/10) pode aproveitar a oportunidade para acumular mais pontos na Nota Fiscal Goiana, solicitando o CPF na nota fiscal no momento da compra. O próximo sorteio será no dia 31 deste mês, na Secretaria da Economia, com um prêmio de R$ 50 mil para um único ganhador, além de outros 157 prêmios entre R$ 500 e R$ 10 mil.

Um levantamento da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Goiânia revela que 71% dos consumidores da capital planejam presentear as crianças. Estima-se que pelo menos 1,5 milhão de pessoas na capital e na região metropolitana farão compras para filhos ou sobrinhos, com uma expectativa de movimentar R$ 200 milhões, de acordo com a CDL.

Dia das Crianças

Além de fazer a alegria das crianças, as compras também podem gerar pontos para os sorteios da Nota Fiscal Goiana.

“O consumidor pode adquirir presentes em diversos estabelecimentos, independentemente dos valores. Ao acumular R$ 100 em notas fiscais com CPF, o inscrito recebe automaticamente um cupom eletrônico para o sorteio”, explica o coordenador da NFG, Leonardo Vieira de Paula.

Os pontos acumulados na Nota Fiscal Goiana também podem ser utilizados para obter até 10% de desconto no IPVA, além de ajudar clubes de futebol goianos. Quem ainda não está inscrito pode participar do sorteio de outubro, desde que se inscreva até o dia 20 no portal da Economia. O único requisito para participar é ter um Cadastro de Pessoa Física (CPF).

Premiação mensal

Mensalmente, são sorteados 158 prêmios, sendo um prêmio de R$ 50 mil, três prêmios de R$ 10 mil, quatro prêmios de R$ 5 mil, 50 prêmios de R$ 1.000, e 100 prêmios de R$ 500.

Em dezembro, o prêmio total sobe para R$ 700 mil, na edição especial de Natal.