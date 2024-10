Projeto-piloto está funcionando na sede da autarquia. A sala conta com baias com computadores equipados com câmeras e detectores de movimento (Foto: Divulgação)

Publicado: 11.10.2024

O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) apresentou, nesta quinta-feira (10), o sistema remoto de aplicação de prova de legislação trânsito. Em um ambiente monitorado, o candidato à Carteira Nacional de Habilitação (CNH) faz o exame teórico sem o acompanhamento físico de um examinador.

A mudança permitirá a ampliação do atendimento para os 246 municípios goianos, reduzindo o prazo de espera por bancas teóricas. A espera por provas teóricas em Goiás tem cerca de três mil candidatos.

O projeto-piloto está funcionando na sede da autarquia. A sala conta com baias com computadores equipados com câmeras e detectores de movimento. As provas são videomonitoradas. Caso haja uma movimentação fora do padrão, é emitido um alerta para verificação e a prova do candidato poderá ser bloqueada.

“Atualmente, após o curso de legislação de trânsito, o candidato aguarda, em média, 16 dias para fazer o exame. Vamos zerar essa espera, realizando provas todos os dias nos municípios conforme demanda de cada um”, ressalta o presidente do Detran-GO, Delegado Waldir.

Atualmente, em regiões populosas, as bancas teóricas são realizadas uma vez ao mês. “A intenção é fazer provas todos os dias. Sem burocracia, sem fila de espera”, destaca. Para atender municípios que não contarem com estrutura física, o Detran-GO irá adaptar dois ônibus salas, com 16 baias cada, que realizarão as bancas de forma itinerante.

Após os ajustes, o projeto-piloto será ampliado para a Região Metropolitana. Isso deve ocorrer ainda neste mês. O prazo de implantação no interior dependerá das parcerias as serem firmadas, mas a previsão é que os exames teóricos possam ser aplicados em prefeituras e unidades Vapt Vupts.

Segundo Delegado Waldir, a mudança irá reduzir o tempo para a entrega da CNH e também os custos, tornando-a mais acessível à população. A medida ainda representará uma economia ao poder público, pois evitará o deslocamento de examinadores para outros municípios.