Feira será montada novamente no Parque da Cidade, em Brasília (Foto: SEDF-GO)

Publicado: 11.10.2024

A segunda edição da Feira #NoEntornoTem reunirá as 13 cidades goianas da Região Metropolitana do Entorno (RME) com produtos e roteiros exclusivos em um só lugar, no Parque da Cidade, em Brasília.

Durante dois dias inteiros, 9 e 10 de novembro, o público será atraído a descobrir as riquezas culturais e turísticas do Entorno, com opções que incluem dicas de turismo, gastronomia variada, feira de orgânicos e artesanato, além de um espaço especial dedicado às crianças e diversas apresentações artísticas, incluindo shows de grupos musicais.

Para Caroline Fleury, titular da Secretaria do Entorno do Distrito Federal (SEDF-GO), a feira é um marco para o desenvolvimento da região.

“Ano passado foi um grande sucesso de público. Muitos visitantes se encantaram ao se deparar com maravilhas que eles desconheciam e estão do ladinho de Brasília. Desde então, experimentamos mais fluxo de pessoas buscando a região, e a feira tem um papel fundamental nesse processo. Para este ano será muito melhor!”. Secretária Caroline Fleury e governador Ronaldo Caiado com público da feira ano passado (Foto: SEDF-GO)

#NoEntornoTem 2024

Neste ano, além de estandes de todas as cidades (Abadiânia, Alexânia, Águas Lindas, Cidade Ocidental, Cocalzinho, Cristalina, Formosa, Luziânia, Novo Gama, Padre Bernardo, Planaltina de Goiás, Santo Antônio do Descoberto e Valparaíso), a Feira contará com espaços gratuitos para crianças (rua do lazer) e um gastronômico com delícias goianas. Além da feirinha de artesanato e de produtos orgânicos de cooperativas da região.

Durante os dois dias de evento, apresentações artísticas ganham o palco, mostrando o melhor da música, dança e até do esporte do Entorno. Tudo com entrada gratuita.

Apresentações artísticas mostram o melhor da música, dança e até do esporte do Entorno (Foto: SEDF-GO)

Histórico

A primeira edição da Feira #NoEntornoTem, realizada no ano passado, gerou dois frutos significativos: o programa Embaixadores no Entorno, que em 2024 levou quase 30 representantes diplomáticos para conhecer as cidades de Cocalzinho de Goiás, Formosa e Cristalina, explorando seus pontos turísticos e sua riqueza gastronômica; e a criação da região turística Encantos do Planalto Central, pelo Ministério do Turismo.

Esses projetos são exemplos do impacto que a feira tem causado, gerando visibilidade e fortalecendo a integração entre turismo e economia na região. Brasília, com sua posição estratégica e facilidade de acesso via aeroporto internacional, é o cenário ideal para essa feira.

Previsão da 2ª edição é repetir sucesso de público de 2023 (Foto: SEDF-GO)

Serviço



Evento: Feira #NoEntornoTem

Quando: 9 e 10 de novembro (sábado e domingo), a partir das 8h

Onde: estacionamento 12 do Parque da Cidade (Sarah Kubitschek) , em Brasília

Entrada gratuita

Mais informações:

site: www.goias.gov.br/entorno

Instagram: @noentornotem2024 @sefgoias