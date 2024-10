As datas de pagamento do IPVA são as mesmas para quem optou pelo parcelamento e para os motoristas que preferem quitar cota única (Foto: Denis Marlon)

Publicado: 11.10.2024

Os proprietários de veículos com final de placa 8 licenciados em Goiás têm prazo até segunda-feira (14/10) para quitar o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2024. Na terça-feira (15/10), será o vencimento para o final 9 e, na quarta (16/10), do final 0, encerrando o calendário de pagamento do IPVA deste ano divulgado pela Secretaria da Economia.

As datas são as mesmas para quem optou pelo parcelamento e para os motoristas que preferem quitar em cota única. O pagamento do imposto em dia evita a inscrição do contribuinte na dívida ativa e a cobrança de juros e multa. Além disso, os inadimplentes perdem direito ao desconto no IPVA de até 10% do Programa Nota Fiscal Goiana e à redução de 50% para automóveis de passeio 1.0 e motocicletas de até 125 cilindradas.

O dono do veículo deve emitir o boleto ou documento único de arrecadação no site do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) ou no aplicativo Detran GO ON (Google Play e App Store).