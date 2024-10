Agenda começa por Cristalina, na terça-feira (15/10), às 10 horas, com a entrega de 572 cartões (Foto: Octacílio Queiroz)

Publicado: 13.10.2024

O Goiás Social entrega, nos próximos dias, quase 2 mil cartões do Programa Pra Ter Onde Morar no Entorno do Distrito Federal (DF). A agenda começa por Cristalina, na terça-feira (15/10), às 10 horas, com a entrega de 572 cartões do Aluguel Social.

No mesmo dia, a equipe da Agehab estará em Luziânia, às 11h, para beneficiar 1200 famílias. Por fim, o atendimento será em Abadiânia, na quinta-feira (17/10), às 17h, para beneficiar 174 famílias.

Aluguel Social

A coordenadora do Goiás Social, primeira-dama Gracinha Caiado, ressalta que o Aluguel Social é um programa idealizado para reduzir o impacto do aluguel no orçamento de famílias vulneráveis.

“Como todos os programas que o Goiás Social coordena, o Aluguel Social seleciona os beneficiários com base em critérios técnicos por meio do CadÚnico, pois, assim, temos a certeza de que estamos alcançando quem realmente mais precisa”, afirma a primeira-dama.

De acordo com o presidente da Agehab, Alexandre Baldy, o benefício de R$ 350 é repassado às famílias aprovadas por meio de aplicativo.

“É preciso baixar o aplicativo Pra Ter Onde Morar no aparelho celular. Ele funciona como outros bancos digitais, bem simples de ser usado. Após o recebimento, o beneficiário deve transferir a quantia para a conta do locador”, explica Baldy.

O presidente da Agehab acrescenta que o benefício é pago por 18 meses. “Temos um controle rígido para saber como as famílias usam o benefício do Aluguel Social. Depois que pega o cartão, precisa apresentar um contrato de aluguel. Orientamos as pessoas a transferirem a quantia para a conta do locador, de forma a comprovar a correta utilização do recurso”, enfatiza o presidente.

O secretário Pedro Sales, da Seinfra, lembra que o Aluguel Social foi criado durante a pandemia para solucionar os problemas habitacionais mais urgentes.

“Víamos pessoas na rua por falta de trabalho e condições de arcar com o aluguel. A solução teve tanto sucesso que o programa continua com força total. Já foram beneficiadas mais de 90 mil famílias”, declara.

Mais informações podem ser obtidas por meio da assistente virtual da Agehab, Marilar (62 3096-5000), ou pelo site.