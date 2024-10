Publicado: 13.10.2024

O candidato do PL à Prefeitura de Anápolis, Márcio Corrêa, lidera a disputa de segundo turno com 24,5 pontos porcentuais de frente sobre o deputado estadual Antônio Gomide (PT), mostra levantamento do Instituto Gazeta de Pesquisas (Igape) realizado no dia 10 de outubro. Márcio tem 56,7% das intenções de votos na pesquisa estimulada, e Gomide aparece com 32,2%.

A pesquisa Igape, contratada pela TV Atual Record News, é a primeira a aferir o cenário da disputa em segundo turno no em Anápolis. O levantamento aponta que 88,8% dos eleitores já definiram em quem vão votar para prefeito de Anápolis. Os eleitores indecisos ou que não souberam responder são 6,5% dos entrevistados, enquanto 4,7% disseram que votarão em branco ou anularão o voto em 27 de outubro.

Gomide tem mais que o dobro da rejeição de Márcio, mostra o levantamento. O candidato petista, apoiado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, é rejeitado por 38,7% dos anapolinos, porcentual de eleitores que afirmam que não votariam nele de jeito nenhum. Já Márcio, candidato do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), registra rejeição de 17,8%.

O instituto Igape ouviu 600 eleitores anapolinos, e os resultados têm 95% de intervalo de confiança. A margem de erro é de 4 pontos porcentuais, para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sob o protocolo número GO-05017/2024.