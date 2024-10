Ala Infantojuvenil, a primeira que entrará em funcionamento, já está dotada de um equipamento de última geração (Foto: Iron Braz)

Publicado: 15.10.2024

A Secretaria da Saúde de Goiás (SES-GO) define os preparativos finais para ativar a Ala Infantojuvenil do Complexo Oncológico de Referência do Estado de Goiás (Cora), em Goiânia. O plano de ação prevê funcionamento da ala infantojuvenil em janeiro de 2025.

Durante quatro dias, uma equipe do Hospital de Amor, de Barretos (SP), que fará a gestão do Cora, fez uma visita técnica minuciosa ao canteiro de obras da unidade do governo estadual.

A equipe participou de reuniões com o secretário da Saúde de Goiás, Rasível Santos, com gestores de diferentes áreas da SES, e elaborou o Termo de Colaboração, no qual está previsto os serviços e as metas para o funcionamento da unidade.

Plano de ação

As obras do Cora estão em estágio avançado, com cerca de 60% executadas. A ala infantojuvenil, a primeira que entrará em funcionamento, já está dotada de um equipamento de última geração. O aparelho de ressonância magnética está em instalação no Centro Cirúrgico Pediátrico.

Rasível Santos acentua que o Cora será o segundo hospital do País a contar com o equipamento dentro do centro cirúrgico.

“Esse fato permitirá um atendimento mais humanizado com menos sofrimento aos pacientes oncológicos, que terão análise do local submetido à cirurgia com diagnóstico em tempo real e de forma precisa”, enfatizou o secretário.

O setor destinado ao transplante de medula óssea (TMO) pediátrico contará com a tecnologia de pressão negativa, sistema utilizado em ambientes para contenção de agentes patogênicos, como vírus ou bactérias. Com isso, os pacientes não precisarão ficar isolados nos leitos, tendo livre circulação pela ala do TMO. O Cora será o terceiro hospital do Brasil a ofertar esse tipo de tecnologia.

Serviços

Ao final da visita técnica, os profissionais do Hospital de Amor apresentaram o termo de colaboração aos gestores da SES-GO. A diretora executiva do Hospital Infantil de Barretos, Daniela Santana, informou que o grupo está preparado e à disposição da Pasta para executar o serviço de excelência no Cora.

Ela ressaltou que a integração proporcionada pela visita técnica foi fundamental para o conhecimento e a elaboração de todas as etapas das ações a serem executadas na unidade.

O plano prevê o funcionamento de enfermaria cirúrgica e pediátrica, enfermaria pediátrica de TMO, Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica, enfermaria cirúrgica adulto, enfermaria clínica adulto e UTI adulto. Entre as especialidades previstas destacam-se cardiologia, cirurgias geral e plástica, cirurgia de cabeça e pescoço, cirurgia oncológica, cuidado paliativo, urologia oncológica e oncologia pediátrica.

O subsecretário de Vigilância e Atenção Integral à Saúde da SES-GO, Luciano de Moura, informou que o plano com a previsão de conclusão da obra, treinamento das equipes e funcionamento da Ala Infantojuvenil será avaliado pela SES. “Esse é um trabalho primoroso, que oferecerá aos goianos um atendimento de excelência”, afirmou.