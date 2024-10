Objetivo é conscientizar produtores a respeito da prevenção e resposta aos incêndios (Foto: Lucas Eugênio/Seapa)

Publicado: 15.10.2024

A Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa) participou, na última semana, de dois Encontros Regionais – Superando os Desafios do Clima e do Mercado, iniciativa promovida pela Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (Faeg) e pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Goiás (Senar) em parceria com sindicatos rurais.

Nos dias 08 e 10/10, respectivamente nos municípios de Formosa e Joviânia, a pasta realizou apresentações sobre os incêndios florestais no estado de Goiás.

O objetivo da ação é conscientizar os produtores a respeito da prevenção e resposta aos incêndios florestais, bem como informar sobre estratégias e medidas para garantir a segurança de patrimônio e do meio ambiente.

O representante da Seapa na ocasião, Pablo Toledo, que atua na Gerência de Sustentabilidade Agropecuária, ressalta a importância de difundir informações a respeito do tema.

Incêndios florestais

“É fundamental que nossos produtores entendam a diferença que a prevenção pode fazer quando se trata de incêndios florestais”, reforça o representante da Seapa. Pablo Toledo ainda enumerou as consequências e impactos dos incêndios florestais: destruição de áreas florestais,

perda de biodiversidade,

redução da fertilidade do solo, poluição do ar,

agravo das mudanças climáticas

e prejuízos econômicos As palestras integram a agenda do Gabinete de Ações Integradas para Enfrentamento aos Incêndios Florestais, iniciativa que reúne uma ampla rede de órgãos públicos e instituições que, sob coordenação da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros, trabalham em conjunto para monitorar, prevenir e combater os incêndios.

O Plano de Ação do Gabinete determina como responsabilidade da Seapa a realização de:

campanhas de conscientização,

ações educativas,

campanhas de divulgação sobre a importância da prevenção de incêndios florestais

e os impactos negativos dos mesmos, a fim de preveni-los.

Também cabe à instituição realizar estudos técnicos que demonstrem os impactos das queimadas sobre o solo e o meio ambiente.