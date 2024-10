Publicado: 16.10.2024

O primeiro levantamento do instituto Goiás Pesquisas/Mais Goiás no segundo turno mostra Márcio Corrêa (PL) liderando a disputa em Anápolis com mais de 30 pontos de vantagem sobre o adversário Antônio Gomide (PL).

Na espontânea, o candidato de Bolsonaro tem 60,42% das intenções de voto. Já o petista tem 29,68%. Brancos e nulos são 5,68% e indecisos, 4,21%.

O instituto Goiás Pesquisas entrevistou 475 eleitores anapolinos nos dias 14 e 15 de outubro. A margem de erro é de 4,49 pontos para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. O estudo está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número GO-04096/2024.