Publicado: 16.10.2024

O Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad) recebeu, na segunda-feira (14/10), um novo aparelho para realização de broncoscopias. Segundo o diretor-geral do Hecad, Ronny Rezende, o novo broncoscópio tem tecnologia de ponta e capta imagens em alta qualidade de aparelhos do trato respiratório.

“A aquisição do equipamento nos ajuda a otimizar a aplicação de recursos públicos, porque antes utilizávamos um broncoscópio locado, e oferecer mais qualidade à assistência prestada à população”, disse o diretor. “O novo aparelho tem tecnologia e performance muito superior, permitindo uma melhor visualização de todo o sistema respiratório, maior conforto para o paciente e menor tempo de duração dos exames”, afirmou Ronny Rezende.

O broncoscópio tem valor estimado de R$ 125 mil e permite maior precisão tanto para o diagnóstico de doenças respiratórias quanto para a realização de biópsias, coletas de secreção e aspirações de corpo estranho. Segundo o secretário estadual da Saúde, Rasível Santos, o novo aparelho deixa o parque de exames do Hecad ainda mais completo.

O equipamento foi adquirido via emenda parlamentar destinada à unidade pelo deputado federal Zacharias Calil. “Eu tenho muito orgulho em participar desta entrega hoje, sabendo que, em Goiás, as nossas crianças e adolescentes têm à disposição um hospital tão completo”, disse o gestor.