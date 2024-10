Criança internada durante atendimento pedagógico no Hugol, oferecido duas vezes na semana (Foto: Thauann Sales/Agir)

Publicado: 16.10.2024

Em Goiás, a atuação do pedagogo não se restringe apenas ao ambiente escolar. O Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) oferece acompanhamento escolar para crianças hospitalizadas na unidade.

Os pacientes pediátricos da unidade do Governo de Goiás recebem atendimento pedagógico personalizado, duas vezes na semana. As aulas ocorrem às terças e quintas-feiras, no período vespertino, na enfermaria pediátrica do hospital.

Acompanhamento escolar

A pedagoga hospitalar do Núcleo de Atendimento Educacional Hospitalar (Naeh), da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), Flávia Campos Ferreira, explica que o atendimento pedagógico é extremamente benéfico para os pacientes.

“Por meio do atendimento pedagógico hospitalar, é possível promover atividades lúdicas e recreativas, criando um ambiente estimulante e acolhedor para os pacientes”, explica.

Os atendimentos são realizados tanto no leito do paciente quanto na brinquedoteca do hospital. Tudo vai depender da mobilidade do paciente.

Segundo a gerente multiprofissional do Hugol, Alessandra de Melo, o atendimento pedagógico faz bem até para os pais e acompanhantes, já que proporciona momentos de descontração e alegria, por meio do estudo.

“Durante as atividades, até os pais se distraem, acabam esquecendo um pouco da doença e ficam felizes em ver os filhos lendo, brincando e aprendendo”, conta.