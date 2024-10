Programas têm atendimento amplo e diversificado, visando melhorar a qualidade de vida de milhares de beneficiários no estado (Foto: Foto: Carol Costa/Seds)

Publicado: 17.10.2024

A Secretaria de Desenvolvimento Social (Seds) abriu chamamento público para entidades assistenciais que desejam participar do Programa Auxílio Nutricional e do Programa Auxílio Água e Energia. As propostas deverão ser entregues na sede da secretaria, até o dia 4 de novembro.

Podem se inscrever nos programas instituições filantrópicas, organizações não governamentais (ONGs), santas casas de saúde e hospitais sem fins lucrativos que prestam assistência diária a crianças, adolescentes, idosos, pessoas em recuperação psicossocial, pacientes crônicos, vítimas de queimaduras e demais públicos-alvo.

Para desfrutarem dos benefícios, as entidades devem estar legalmente constituídas e em funcionamento.

A expectativa é que cerca de 100 novas entidades sejam selecionadas. O orçamento total para esse chamamento, no período de 12 meses, é de R$ 833.333,33 mensais, totalizando R$ 10 milhões anuais. Os interessados devem atender aos requisitos especificados no edital e enviar suas propostas dentro do prazo estipulado.

Seleção de entidades assistenciais

A seleção será baseada em critérios de relevância social, capacidade de atendimento e impacto positivo na comunidade. O cronograma da seleção pública segue até 20 de dezembro de 2024, com a divulgação dos nomes selecionados.

Atualmente, 426 entidades recebem recursos dos dois programas. Elas estão distribuídas em diversos municípios, abrangendo um atendimento amplo e diversificado, visando melhorar a qualidade de vida de milhares de beneficiários no estado.

De acordo com o secretário Wellington Matos, o novo edital é uma oportunidade para ampliar o alcance dos programas e continuar promovendo o bem-estar e a segurança alimentar dos grupos mais vulneráveis da sociedade.

Recursos aplicados

De 2019 a junho de 2024, o Programa Auxílio Nutricional repassou recursos financeiros para a complementação alimentar a 36.413 beneficiários de 386 entidades. O valor total investido é de R$ 58.349.663,60.

Já o Programa Auxílio Água e Energia, no mesmo período, custeou as contas de consumo de energia elétrica, água tratada e serviços de coleta de esgoto de 364 organizações não governamentais (ONGs), santas casas de saúde e hospitais filantrópicos sem fins lucrativos. O investimento corresponde a R$ 124.219.845,93.

Mais informações sobre o edital podem ser obtidas pelos números de celular: (62) 98306-0162 e (62) 98306-0329 e pelos e-mails: entidades.seds@goias.gov.br e chamamento.seds@goias.gov.br

Endereço da Seds

As propostas deverão ser entregues até dia 4 de novembro, na Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social, localizada na Praça Dr. Pedro Ludovico Teixeira, nº 332, Bloco A – PROTOCOLO SETORIAL – Centro – Goiânia (GO) – CEP: 74.0003-010.