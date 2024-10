Representantes do Governo de Goiás, Ministério Público, Assembleia e entidades civis participaram do II Seminário Recicla Goiás nesta quarta-feira (16/10) (Foto: André Saddi)

Publicado: 17.10.2024

A agenda ESG (sigla em inglês para “Environmental, Social and Governance”, conjunto de boas práticas nas áreas ambiental, social e de governança) foi o destaque do II Seminário Recicla Goiás, realizado nesta quarta-feira (16/10), no Auditório Carlos Vieira da Assembleia Legislativa, em Goiânia.

Durante o evento, representantes do Governo de Goiás apresentaram os resultados de ações de promoção da sustentabilidade e defesa do meio ambiente. Também foi assinado termo de cooperação técnica para execução da campanha Liga Cidade Limpa, em parceria com o Ministério Público de Goiás (MP-GO).

Recicla Goiás

Em abril de 2023, o Governo de Goiás criou o programa Recicla Goiás, que regulamentou o processo de logística reversa. No primeiro ciclo de monitoramento (2020 a 2023), o programa identificou a produção de 117 mil toneladas de recicláveis, sendo 58,7 mil recuperadas.

A meta estabelecida era de 22%, e Goiás conseguiu superar os números em todos os tipos de materiais: papel (41,2%), metal (37,2%), plástico (31,1%) e vidro (25,9%).

A secretária de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), Andréa Vulcanis, classificou o Recicla Goiás como o programa integrado mais importante do Estado. A iniciativa envolve, além da Semad, as secretarias da Retomada, Cultura; Educação; Comunicação; Indústria e Comércio; e Ciência, Tecnologia e Inovação.

“Temos enfrentado a questão dos resíduos sólidos como desafio de governo, dentro de uma gestão que não faz só discurso ou promessa, mas executa e cumpre. Entregaremos o governo com uma solução definitiva dos resíduos”, assegurou.

Titular da Secretaria da Retomada, César Moura lembrou que o Governo de Goiás desenvolve ações que geram inclusão social e oportunidade de renda.

“Famílias que estavam em vulnerabilidade, morando em lixões, hoje estão estruturadas e tendo direito ao crédito que vem da logística reversa”, explicou o secretário.

Ele citou como exemplo o Incubacoop Catadores, projeto que oferece suporte a trabalhadores da reciclagem. No primeiro ano, a iniciativa recebeu R$ 990 mil em investimentos do Goiás Social. Foram 56 municípios visitados, 422 capacitações, sendo 186 contemplados com Crédito Social e 18 cooperativas estruturadas em 16 cidades.

Lixo eletrônico

Outra iniciativa estadual é o programa Sukatech, que coleta equipamentos eletrônicos que seriam descartados, recondiciona os produtos e doa a instituições filantrópicas ou públicas, além de formar pessoas de baixa renda em cursos de tecnologia.

Já foram recolhidas 667 toneladas de “lixo eletrônico”, o que permitiu levar inclusão digital a 109 entidades. Além disso, houve a certificação de mais de 1,5 mil alunos e outros 11,7 mil foram impactados por campanhas educacionais.

“Estamos levando a inovação para apoiar a economia circular e formar pessoas de baixa renda. Essa é uma visão do governador Ronaldo Caiado e da primeira-dama Gracinha, que têm expandido o conceito do que é social”, reforçou o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, José Frederico Lyra Netto.

O Estado também auxilia as prefeituras goianas a darem fim aos lixões e promoverem a coleta seletiva de recicláveis. Dos 246 municípios goianos:

181 formalizaram o processo de licenciamento para o Lixão Zero;

76 têm destinação correta em aterros sanitários licenciados;

115 implementaram a coletiva seletiva;

101 têm cooperativa ou associação para reciclagem.

Termo de cooperação

Ainda durante o seminário, o Governo de Goiás firmou termo de cooperação técnica com o Ministério Público de Goiás (MP-GO) para execução da campanha Liga Cidade Limpa. A iniciativa visa conscientizar a população sobre a importância da destinação correta do lixo. O acordo tem participação das Secretarias de Comunicação; Educação; Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; e Retomada.

“Queremos nos colocar ao lado dos governos, das entidades, da iniciativa privada e toda a rede de colaboradores. O Ministério Público está aqui para ajudar e apoiar. É sempre bom fazer as coisas em conjunto. Queremos ser parte da solução, e não do problema”, declarou o procurador-geral de Justiça de Goiás, Cyro Terra.

De acordo com ele, discussões para tentar acabar com os lixões no estado já duram quase 30 anos. Por isso, deixou registrado “os parabéns e o reconhecimento” ao governo estadual por todo o esforço apresentado.