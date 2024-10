Com bolsa-auxílio de R$1.920,00 por mês, inscrições para o programa vão até dia 18 de outubro e abrangem vagas nas áreas de Operações.

Publicado: 18.10.2024

Crédito da imagem: Plickes

A Kraft Heinz, dona das marcas Heinz, Hemmer, Quero e BR Spices no Brasil, está com inscrições abertas para o Programa de Estágio 2025. O programa é afirmativo para profissionais autodeclarados pretos e pardos com formação superior prevista até julho de 2026 ou dezembro de 2026 e para perfis com interesse em atuar na operação da fábrica de Nerópolis – GO, sendo vagas presenciais e destinadas aos cursos de Engenharia.

Recentemente, a companhia lançou um programa de Trainee afirmativo para profissionais autodeclarados pretos e pardos, reforçando seu compromisso com a criação de oportunidades equitativas no mercado de trabalho brasileiro.

Para Maysa Tatikava, Head de Comunicação, Cultura e Desenvolvimento da Kraft Heinz Brasil, este é um importante passo rumo à construção de um ambiente de trabalho enriquecedor. “Abrir um segundo programa afirmativo para pessoas autodeclaradas pretas e pardas no mesmo ano é um marco na história da companhia. Acreditamos que a diversidade é fundamental para a inovação e sucesso do negócio a longo prazo,” reforça ela.

Além de bolsa-auxílio de R$1.920,00, o programa também oferece os benefícios de vale-alimentação, refeitório, vale-transporte ou fretado, plano de saúde, plano odontológico, Wellhub, seguro de vida, day off de aniversário, e outros. As vagas não exigem domínio de línguas estrangeiras e pessoas de todo o país podem se inscrever, mas para pleitear a vaga é necessário ter disponibilidade para residir nas regiões de atuação da companhia.

“Estamos dedicados a cultivar os talentos que estão ingressando no mercado de trabalho, proporcionando experiências enriquecedoras que moldarão suas trajetórias profissionais. Buscamos jovens que compartilham nossa visão de uma empresa fundamentada na diversidade, no desenvolvimento e nas oportunidades de crescimento. Buscamos jovens que queiram sentar em volta da nossa mesa,” comenta Carol Dias, Diretora de People e Performance da Kraft Heinz Brasil.

Durante a jornada de 12 meses, os candidatos aprovados ao Estágio da Kraft Heinz participarão de uma trilha de desenvolvimento socioemocional, mentoria com lideranças da companhia, treinamento de gestão e metodologia de projetos. E, ao final do programa, terão a oportunidade de liderar a implementação de um projeto que gere impacto para o negócio.

As inscrições para o Programa de Estágio 2025 da Kraft Heinz Brasil estão abertas até 18 de outubro e podem ser feitas no site. Saiba mais sobre essa e outras oportunidades de vagas nos perfis do Instagram e LinkedIn da Kraft Heinz.

Sobre a Kraft Heinz Brasil

A Kraft Heinz é uma das maiores empresas de alimentos e bebidas no mundo, representada no Brasil pelas marcas Heinz, Quero, Hemmer e BR Spices. A companhia trabalha com propósito “Let’s make life delicious”, atuando para deixar um legado positivo na sociedade. Os consumidores estão no centro de tudo o que a empresa faz e Kraft Heinz está comprometida com o crescimento de suas marcas icônicas e emergentes em uma escala global. Com operação em mais de 40 países, a companhia se dedica a fazer um impacto sustentável e ético no mundo, enquanto ajuda a alimentar as pessoas de forma saudável e responsável.