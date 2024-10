Banda Sinfônica Jovem de Goiás se apresenta no Teatro Basileu França, sob a regência do maestro Adalto Soares (Foto: Cinthia Oliveira)

Publicado: 19.10.2024

A Banda Sinfônica Jovem de Goiás apresenta o concerto Domingo de Primavera, sob a batuta do maestro potiguar Adalto Soares. Apresentação será neste domingo (20/10), às 11h, no Teatro Escola Basileu França, em Goiânia.

Os ingressos custam R$ 5 e podem ser adquiridos na plataforma Sympla. O programa é formado por peças que prometem emocionar e encantar o público, combinando ritmos brasileiros e arranjos de clássicos do repertório sinfônico, com composições que exaltam a versatilidade da banda sinfônica.

Domingo de Primavera

As músicas que serão interpretadas são “Lamento Sertanejo e Feira de Mangaio para 4 Trompas”, uma celebração da música popular brasileira; “Mazama”, de Jay Chattaway, uma obra que traz o mistério da natureza em forma musical; “African Symphony”, de Van McCoy, uma peça de inspiração africana; “Prince Igor – Polovtsian Dances”, de Alexandre Borodin, um clássico que traz o ritmo das danças folclóricas russas;

E ainda “Dobrado Dois Corações”, de Pedro Salgado, um tributo ao tradicional gênero do dobrado, peça que exalta o virtuosismo dos músicos; “Febre Espanhola”, de Jay Chattaway, uma composição envolvente, com toques de paixão e intensidade; e “Dança Brasileira”, de Camargo Guarnieri, que combina a vivacidade das danças populares com a elegância da música erudita.

O maestro convidado Adalto Soares é professor de trompa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Doutor em Música pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), Soares tocou em grandes orquestras de diversos estados brasileiros.

O maestro atua como professor nos principais festivais de música clássica nacionais e sul-americanos e desenvolve também carreira solo como trompista, com CDs lançados pelo grupo de choro Horn Brasil, Orquestra de Sopro Brasileira Tatuí e Orquestra de Sopro de Karlsruhe, da Alemanha.

Conhecido por sua criatividade nas iniciativas que concebe e coordena, Adalto Soares é o idealizador da Orquestra de Metais Lyra Tatuí, um dos mais inventivos projetos socioculturais do Brasil, com a qual excursionou diversas vezes pela Europa.

Formação

Na formação da Banda Sinfônica Jovem de Goiás, predominam instrumentos de sopro e percussão, além do piano. O grupo é composto por 60 estudantes de música e tem como objetivo a formação profissional de jovens de 14 a 26 anos, oferecendo aulas gratuitas de teoria musical, prática instrumental e prática de conjunto.

A Banda Sinfônica desempenha um papel crucial na divulgação e criação de repertório original, destacando-se pela versatilidade em produzir tanto concertos sinfônicos quanto populares.

A Banda também é beneficiária do Programa Bolsa Artista, criado pelo Governo de Goiás para proporcionar aos jovens acesso à educação, cultura e inclusão social. Muitos dos talentosos alunos que recebem essa bolsa, fornecida por meio do Goiás Social, provêm de famílias economicamente menos favorecidas. A instituição desempenha um papel vital em suas vidas, fornecendo-lhes as ferramentas necessárias para sua formação e educação profissional.

A Banda Sinfônica Jovem de Goiás é um dos grupos sinfônicos da Escola do Futuro de Goiás em Artes Basileu França, instituição do Governo de Goiás ligada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), e gerida, por meio de convênio, pelo Centro de Educação, Trabalho e Tecnologia (CETT) da Universidade Federal de Goiás (UFG).

Serviço

Assunto: Banda Sinfônica Jovem de Goiás apresenta o Concerto Domingo de Primavera

Quando: 20 de outubro (domingo), às 11h

Onde: Teatro Escola Basileu França

Ingressos: R$ 5, pelo link abre.go.gov.br/domindodaprimavera

Editado por Kattia Barreto via Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação – Governo de Goiás