Aluguel Social alerta para fim do prazo de inscrições

Agehab alerta sobre fim de prazo para inscrições do Aluguel Social em oito municípios (Foto: Edgard Soares e Octacílio Queiroz)

Publicado: 22.10.2024

O Goiás Social alerta para a proximidade do fim do prazo de inscrições ao Programa Pra Ter Onde Morar – Aluguel Social em oito municípios. Serão incluídas mais de 1,2 mil famílias entre os beneficiários do programa que oferece um auxílio mensal de R$ 350, por 18 meses, para custeio exclusivo de locação de imóvel.

As inscrições terminam nos próximos dias, 22, 24, 25 e 28, e devem ser feitas pelo site da Agehab. Os municípios que se encontram nesse estágio são Bonfinópolis, Ceres, Goiatuba, Paraúna, Porteirão, Rialma, São Luiz dos Montes Belos e Uruana.

Aluguel Social

A coordenadora do Goiás Social, primeira-dama Gracinha Caiado, afirma que o Aluguel Social é um programa idealizado para reduzir o impacto do aluguel no orçamento de famílias vulneráveis.

“Como todos os programas que o Goiás Social coordena, o Aluguel Social seleciona os beneficiários com base em critérios técnicos por meio do CadÚnico, pois, assim, temos a certeza de que estamos alcançando quem realmente mais precisa”, afirma a primeira-dama.

De acordo com o presidente da Agehab, Alexandre Baldy, além do CadÚnico atualizado, pode se candidatar quem estiver morando há pelo menos três anos no município e não possuir imóvel próprio.

“É importante que todos os requisitos sejam bem observados para que não haja desclassificação do candidato que não consiga comprovar as condições declaradas no ato de inscrição”, arremata Baldy.

O secretário estadual da Infraestrutura, Pedro Sales, lembra que o programa tem contribuído para o alívio financeiro das famílias beneficiadas.

“O Aluguel Social foi pensado para dar condições às famílias superendividadas que não podem mais esperar”, enfatiza. O programa é direcionado para as famílias que não têm imóvel e estão em situação de vulnerabilidade financeira.

Vagas por município

1- Bonfinópolis – 112

2- Ceres – 103

3- Goiatuba – 255

4- Paraúna – 164

5- Porteirão – 25

6- Rialma – 74

7- São Luís de Montes Belos – 327

8- Uruana – 145

Total: 1.205

Serviço

Quando: Paraúna e São Luís de Montes Belos – 22/10

Goiatuba e Porteirão – 24/10

Uruana – 25/10

Bonfinópolis, Ceres e Rialma – 28/10

Onde: www.goias.gov.br/agehab ou nos pontos de apoio disponibilizados pelas prefeituras

Editado por Kattia Barreto via Agência Goiana de Habitação (Agehab) – Governo de Goiás