Mostra “Abrir Horizontes”, no Centro Cultural Octo Marques, é opção para feriado do aniversário de Goiânia (Foto: LeoIran/Secult GO)

Publicado: 23.10.2024

As unidades da Secretaria da Cultura (Secult) do Governo de Goiás têm funcionamento diferenciado na semana dos 91 anos de Goiânia, celebrado nesta quinta-feira (24/10). Na quarta-feira (23/10), o Teatro Goiânia recebe concerto especial da Orquestra Sinfônica de Goiânia, em homenagem ao aniversário da capital, às 20h, com entrada gratuita.

O Teatro fecha no dia do feriado, mas recebe a comédia “Férias”, com Drica Moraes e Fábio Assunção, no sábado (25/10), às 19h, e no domingo (26/10), às 18h.

Programação

A peça conta a história de um casal que está junto há 25 anos quando recebe uma viagem de cruzeiro de presente dos filhos, o que traz diversas reflexões sobre a relação. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site ingressodigital.com.

O Centro Cultural Octo Marques, que está com três exposições em cartaz, abrirá normalmente no aniversário da capital para visitação das mostras “Ausências”, de Thays Tyr; “Espalhe vida e que entre o equilíbrio”, de Carlos Camilo; e a coletiva “Abrir Horizontes 2”.

A unidade fica no edifício Parthenon Center, na Rua 4, no Centro, com entrada pela Rua 7. O funcionamento segue normal na sexta-feira e no sábado.

Na Vila Cultural Cora Coralina, que fecha no feriado, mas reabre na sexta e no sábado, o público poderá conferir os últimos dias da exposição “Um olhar”, idealizada pelas artistas Anna Carolina Cruz e Ana Rita Rodrigues.

Também estão em cartaz outras duas mostras: “As Congadas de Goiás”, com fotos de oito fotógrafos; e “Sobre a vida que arde”, instalação assinada pelo artista goiano Fernando Costa Filho.

Ainda na região central, o Museu Pedro Ludovico estará aberto todos os dias das 8h às 12h e das 13h às 17h, para visitas previamente agendadas. O Museu da Imagem e do Som (MIS), a Biblioteca Estadual Pio Vargas, a Gibiteca Jorge Braga e a Biblioteca Braille José Álvares de Azevedo, na Praça Cívica, fecham apenas no feriado do dia 24 e reabrem normalmente na sexta-feira. O mesmo vale para a Vila Cultural Cora Coralina, na Rua 3.

