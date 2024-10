Abertas inscrições para 764 casas a custo zero em 16 municípios

Meta estabelecida pelo governador Ronaldo Caiado é que 10 mil famílias recebam moradias totalmente de graça até o final de 2026 (Foto: Agehab)

Publicado: 24.10.2024

A Agência Goiana de Habitação (Agehab) e da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra) publicaram novos editais para casas a custo zero do programa Pra Ter Onde Morar – Construção em 16 municípios.

Ao todo serão disponibilizadas 764 unidades habitacionais que estão sendo construídas nas cidades de Água Limpa, Bela Vista de Goiás, Cristianópolis, Cumari, Itajá, Itarumã, Jesúpolis, Lagoa Santa, Novo Planalto, Quirinópolis, Santa Rosa de Goiás, São Luís de Montes Belos, Porangatu, Taquaral de Goiás, Uirapuru e Varjão.

As inscrições começaram na segunda-feira (21/10) e seguem até 19 de novembro na maioria dos municípios, conforme previsto no cronograma, exceto em Varjão, onde o prazo vai até 4 de novembro.

A coordenadora do Goiás Social, primeira-dama Gracinha Caiado, destaca que a política habitacional goiana é hoje referência para o Brasil, sendo parte fundamental do trabalho do Governo de Goiás no combate à pobreza.

"Goiás é o único estado em que a casa é faixa zero, ou seja, sem custo algum para o beneficiário. Aquelas famílias que realmente precisam passam a ter acesso à sua casa própria sem ter que pagar nada", destaca.

Casas a custo zero

Entre os critérios básicos para se candidatar a uma casa a custo zero, estão:

renda familiar de até um salário mínimo,

não possuir imóvel,

ter vínculo mínimo de três anos (ou mais anos, dependendo do edital) com o município,

além de ter o CadÚnico federal atualizado.

Todos os detalhes estão nos editais publicados no site goias.go.br/agehab, seção Casas a Custo Zero. No mesmo local também estará disponível, a partir desta segunda-feira (21/10), o link de inscrição.

O presidente da Agehab, Alexandre Baldy, salienta que a meta estabelecida pelo governador Ronaldo Caiado é que 10 mil famílias recebam moradias totalmente de graça até o final de 2026.

“Com a entrega de cerca de 3 mil unidades até agora e a intensificação das parcerias e obras, estamos avançando a passos largos para alcançar esse objetivo”, afirma Baldy.

O titular da Seinfra, Pedro Sales, explica que as moradias são construídas com recursos do Fundo de Proteção Social (Protege), do Governo de Goiás. O Programa faz parte do Goiás Social, coordenado pelo Gabinete de Políticas Sociais (GPS).

“A execução das obras é feita em parceria com as prefeituras de cada município e as construtoras credenciadas. É esse esforço coletivo que nos faz comemorar os bons resultados que elevaram a política habitacional de Goiás à posição de destaque no Brasil”, finaliza Sales.

Serviço

Assunto: Inscrições para 764 casas a custo zero em 16 municípios goianos

Quando: de 21 de outubro a 19 de novembro de 2024, em Água Limpa, Bela Vista de Goiás, Cristianópolis, Cumari, Itajá, Itarumã, Jesúpolis, Lagoa Santa, Novo Planalto, Quirinópolis, Santa Rosa de Goiás, São Luís de Montes Belos, Porangatu, Taquaral de Goiás e Uirapuru.

Período: de 21 de outubro a 4 de novembro de 2024 em Varjão

Onde: goias.gov.br/agehab

Informações e dúvidas: (62) 3096-5000 (ligação e WhatsApp) e @agehabgoias (redes sociais)

Municípios e número de unidades:

1. Água Limpa – 40 unidades habitacionais (UHs)

2. Cristianópolis – 100 UHs

3. Cumari – 34 UHs

4. Itajá – 48 UHs

5. Itarumã – 30 UHs

6. Jesúpolis – 50 UHs

7. Lagoa Santa – 30 UHs

8. Novo Planalto – 30 UHs

9. Quirinópolis – 100 UHs

10. Santa Rosa de Goiás – 50 UHs

11. São Luís de Montes Belos – 44 UHs

12. Porangatu – 48 UHs

13. Taquaral de Goiás – 54 UHs

14. Uirapuru – 30 UHs

15. Bela Vista – 42 UHs

16. Varjão – 34 UHs

Total – 764 casas

Agência Goiana de Habitação (Agehab) e da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra) – Governo de Goiás