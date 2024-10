Caiado vistoria Estação Campinas e entrega revitalização de estruturas do Eixo Anhanguera: “Estamos avançando na qualidade do atendimento à população” (Foto: Júnior Guimarães)

Publicado: 24.10.2024

Conforto, segurança e alta tecnologia estão presentes nas três estações do Eixo Anhanguera entregues pelo governador Ronaldo Caiado nesta quarta-feira (23/10).

“Além de manter a tarifa a R$ 4,30 por tantos anos, estamos avançando na qualidade do atendimento à população. Isso é algo inédito”, afirmou o governador ao conhecer a nova Estação Campinas, ao lado do Terminal da Praça A.

O vice-governador Daniel Vilela e o secretário-geral de Governo, Adriano da Rocha Lima, participaram do evento. Também foram inauguradas oficialmente hoje as Estações Jóquei Clube e Mercado Central, no Centro de Goiânia. Ainda, a Estação Palmito será entregue nos próximos dias.

O Governo de Goiás investiu R$ 8,4 milhões na reforma e modernização das três estruturas. Na segunda-feira (28/10), começam as obras das estações Anicuns, Botafogo e Iquego. A meta é concluir a revitalização de 19 estações e cinco terminais em 2025.

"Até o final do ano que vem, vamos entregar esse Eixo Anhanguera 100% reconstruído, essa é a grande verdade", ressaltou Caiado.

Novas estações do Eixo Anhanguera já estão em funcionamento

O presidente da Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC), Murilo Ulhôa, lembrou que, com as entregas de hoje, já são oito estações revitalizadas e em funcionamento – as demais são: Lago das Rosas, Universitária, Vila Bandeirante, Anhanguera e Hemocentro.

Na próxima segunda-feira (28/10) começam as obras nas Estações Iquego, Anicuns e Botafogo. “É uma mudança muito importante e merecedora para os usuários da região metropolitana de Goiânia”, disse ele.

As estruturas possuem acessibilidade, sinal wi-fi, torres para carregadores de celular e painéis informativos que sinalizam a previsão de tempo para chegada dos ônibus e itinerários. Por meio de um mapa, é possível visualizar a integração da rede de transporte coletivo.

As novas estações também possuem relógio artístico e interativo, além de catracas com padrão antivandalismo e um mini bicicletário.



Tecnológicas

Outras tecnologias encontradas nos locais são: sistema de áudio; duas portarias eletrônicas nas entradas com acessos internos e externos (onde o usuário pode acionar ajuda dos profissionais da RedeMob Consórcio em caso de qualquer dificuldade); monitores de led semelhantes aos dos aeroportos, trazendo entretenimento e informações de utilidade pública; e câmeras capazes de fazer reconhecimento facial.

O presidente da Metrobus, Francisco Caldas, ressaltou que a modernização do Eixo Anhanguera também passa pela troca de veículos.

"Neste momento, temos dois articulados elétricos modernos com ar-condicionado e vamos receber mais quatro até janeiro. Até outubro do ano que vem, serão 45 ônibus elétricos. Isso é extraordinário. Se contarmos com o BRT Norte-Sul, serão 65 elétricos", calculou.

Nova RMTC

A reestruturação do Eixo Anhanguera integra o projeto Nova Rede Metropolitana de Transporte Coletivo (Nova RMTC), iniciativa do Governo de Goiás que garante melhorias para o sistema do transporte público da Grande Goiânia. A ação terá investimento de R$ 1,7 bilhão até 2026, recursos provenientes do Governo de Goiás e das prefeituras envolvidas, em parceria com as concessionárias do serviço (Consórcio Redemob).