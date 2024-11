13ª Semana de Cinema e Audiovisual da UEG começa na quarta

Recorte da obra Sempre ao meu lado (Foto: Rafael de Almeida)

A Universidade Estadual de Goiás (UEG) promove, de quarta a sexta-feira (06 a 08/11), a 13ª Semana de Cinema e Audiovisual (SAU). Este ano, o tema é Políticas públicas para o audiovisual no Brasil: impactos, desafios e perspectivas.

O evento realizado pelo curso de Cinema e Audiovisual da UEG busca criar um espaço de discussão sobre os impactos das leis de incentivo ao audiovisual no Brasil a partir da experiência de gestores públicos, profissionais e instituições do setor, além de discutir perspectivas futuras para a política pública voltada ao desenvolvimento audiovisual.

A SAU é um evento anual, científico e cultural que visa reunir discentes, docentes, profissionais e comunidade em geral para discutir os caminhos estéticos, tecnológicos, políticos, de pesquisa e de mercado na área de Cinema e Audiovisual.

Na programação, palestras, mesas temáticas, oficinas e apresentações de trabalhos acadêmicos. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo link.

Esta edição conta com o apoio do HUB Goiás, da UEG TV e do CriaLab|UEG, e parceria do Programa Nacional dos comitês de Cultura (PNCC) em Goiás.

Confira a programação completa:

Semana de Cinema e Audiovisual – 13º SAU|UEG

Quarta-feira (06/11) Local: HUB Goiás

08h – Credenciamento

08h30 – Apresentação musical com a cantora Flávia Carolina

09h – Conferência de abertura: Entre nesse jogo: financiando a produção de indie games, com Wadson Alvim, Thaís Oliveira, Michelle Santos

10h30 – Palestra Profissionalização no Cinema e Audiovisual: Drt e Sindicalização, com Sonia Santana

14h – Minicurso Produção executiva e leis de incentivo, com Wadih Elkadi, Ivan Melo

Quinta-feira (7/11) Local: HUB Goiás

08h – Comunicações Orais em Grupo de Trabalho (GT) – 1 / Apresentação de Trabalho

10h – O setor do audiovisual nos editais de fomento: política nacional Aldir Blanc de fomento à cultura (PNAB) e Lei Paulo Gustavo (LPG) – Mesa-redonda com Wadih Elkadi, Ivan Melo, Sacha Witkowski, Ceiça Ferreira

14h – Minicurso “Elaboração e Submissão de Projetos Audiovisuais”, com Cecília Brito

Sexta-feira (8/11) Local: UnU Goiânia-Laranjeiras

08h – Comunicações Orais em Grupo de Trabalho (GT) – 2 / Apresentação de Trabalho

10h – Mesa redonda “Gestão de projetos audiovisuais: relatos de experiência”, com Camila Nunes, Gleig de Souza, Alessandra Gama, Geórgia Cynara

14h – Minicurso “Gestão e execução de projetos audiovisuais”, com Thalita Barros

19h – Happy Hour no Matuto Bar com discotecagem de Geórgia Cynara