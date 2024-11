Goiás Social entrega quase 300 cartões nesta quarta-feira

“A gente deixa até de comprar um alimento porque não dá para atrasar o aluguel. Agora vai aliviar”, diz Maurícia (Foto: Octacílio Queiroz)

O Goiás Social promove a entrega de 294 cartões do Programa Aluguel Social, contemplando em apenas um dia três municípios goianos. Nesta quarta-feira (06/11), haverá entregas em Goianésia (135 cartões), Goiatuba (128 cartões) e Campo Limpo de Goiás (31 cartões).

“O Goiás Social fechou o mês de outubro com a entrega de cerca de 3.800 cartões. Em novembro, o programa vai acelerar ainda mais e prevê beneficiar cerca de 5.000 famílias”, anuncia a coordenadora do Goiás Social, primeira-dama Gracinha Caiado.

“O programa foi criado na pandemia, e revelou-se um importante instrumento de dignidade habitacional emergencial. Ele ajuda na hora, sem precisar aguardar a casa ficar pronta, por exemplo”, analisa a primeira-dama.

Goiás Social

De acordo com o presidente da Agehab, Alexandre Baldy, o programa consiste na liberação de 18 parcelas de R$ 350, destinadas exclusivamente para o pagamento do aluguel.

“Por meio de um aplicativo bancário, o recurso pode ser transferido apenas para a conta do proprietário do imóvel. Essa estratégia torna impossível o desvio do benefício para outra finalidade e propicia um controle rigoroso do programa”, esclarece Baldy.

Segundo o titular da Seinfra, Pedro Sales, o programa foi idealizado para amenizar a situação precária das famílias que encontram dificuldades para pagar o aluguel.

“O Aluguel Social veio para aliviar o peso desse gasto no orçamento doméstico. Com este compromisso garantido, a qualidade de vida das famílias melhora bastante”, pondera Sales.

As beneficiárias Maurícia Alves de Almeida, de 37 anos, manicure, mãe solo de duas crianças pequenas, residente em Rialma, e Mônica Sousa e Silva, 49, aposentada por invalidez e moradora da vizinha, Ceres, enfatizam a importância do programa. Ambas foram unânimes ao afirmar que o pagamento do aluguel é prioridade e as demais despesas domésticas ficam em segundo plano.

“A gente deixa até de comprar um alimento porque não dá para atrasar o aluguel. Vai aliviar e vou poder gastar este dinheiro com os meus filhos”, conta Maurícia. Já Mônica diz que investirá em medicação. “Preciso de muitos remédios e nem sempre compro todos porque o dinheiro vai todo para o aluguel. Agora isso vai mudar”, comemora a aposentada.

Serviço

Goianésia

Evento: Entrega de cartões do Aluguel Social

Data: 06/11/2024 – quarta-feira

Horário: 8 horas

Local: Centro Social Padre Ramiro

Endereço: Rua 33, nº 299, esquina com Rua 35, Bairro Carrilho- Goianésia

Goiatuba

Horário: 11 horas

Local: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo

Endereço: Rua Cândido Luiz de Castilho, nº 960 – Setor Oeste – Goiatuba

Campo Limpo de Goiás

Horário: 17 horas

Local: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo

Endereço: Rua Maria G. de Souza – Vila Boa – Campo Limpo