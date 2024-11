HGG inaugura primeira etapa das obras de revitalização geral

Durante a reforma, o atendimento aos pacientes do HGG foi executado de forma reduzida, mas sem a paralisação dos atendimentos (Foto: SES)

Para um atendimento mais moderno e humanizado aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), a Secretaria da Saúde de Goiás (SES) tem realizado diversos investimentos na estrutura física e tecnológica do Hospital Estadual Dr. Alberto Rassi – HGG, em Goiânia.

A unidade de saúde apresenta, nesta quarta-feira (6/11), a partir das 9h30, as benfeitorias realizadas no hospital, que totalizaram um investimento por parte do governo estadual na ordem de R$ 7 milhões: R$ 5,3 em obras nesta primeira etapa e R$ 1,6 em equipamentos e imobiliários.

Entre as benfeitorias estão a revitalização total do Ambulatório de Medicina Avançada (AMA) e vernissage da Exposição Somos Todos Iguais Nesta Vida, do artista plástico Selvo Afonso; inauguração da nova Agência Transfusional; entrega das novas Alas de Internação do 3º e 4º andares (1º etapa) e a apresentação da nova Ala de Cuidados Paliativos.

A última reforma no AMA foi há dez anos. Agora, o espaço utilizado para as consultas dos pacientes conta uma revitalização geral do ambiente com investimento de R$ 550 mil, incluindo a reforma de 36 consultórios e reformulação completa do sistema de refrigeração, proporcionando mais comodidade aos usuários e trabalhadores do SUS.

Além disso, o ambulatório é cenário de mostra artística Somos Todos Iguais Nesta Vida, que promove um momento de inserção à cultura, por meio de obras expostas do artista plástico Selvo Afonso, deixando o hospital mais colorido, vibrante e retratando a diversidade da assistência prestada. Todas as obras doadas ao acervo do HGG estão estimadas em R$ 38 mil.

Com a inauguração da Agência Transfusional, o HGG contará com suporte hemoterápico, por meio de um estoque mínimo de sangue, garantindo segurança do atendimento aos pacientes que passam por cirurgias de alta complexidade na unidade de saúde e necessitam de transfusões de sangue.

Já a entrega da revitalização total das Alas de Internação do 3º e 4º andares do HGG, onde estão as unidades de internação Clínica Cirúrgica e Médica, atendem a concepção de apartamentos conjugados, adequados às normas técnicas e sanitárias, contemplando uma área total de 3.325 metros quadrados.

As obras que iniciaram em novembro do ano passado tiveram a conclusão da primeira etapa, entregando 19 apartamentos, que compõem 49 novos leitos (23 na Clínica Médica e 26 na Clínica Cirúrgica) disponibilizados aos pacientes. O investimento nesta primeira etapa das obras das unidades de internação foi de R$ 4,8 milhões.

Durante a reforma, o atendimento aos pacientes do HGG foi executado de forma reduzida, mas sem a paralisação dos atendimentos. O Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano – Idtech, instituição gestora do hospital desenvolveu estratégias para atingir a meta de produção estabelecida no Contrato de Gestão firmado com o Estado, por meio da Secretaria da Saúde de Goiás (SES/GO).

Além disso, estão disponíveis nas novas acomodações mobiliários modernos como camas elétricas com mesas de refeição acopladas, macas hidráulicas, cadeiras para acompanhantes, armários de cabeceira, cadeiras de rodas e de banho, aparelhos de TV.

As novas alas também contarão com dispensário eletrônico modular, para controle seguro de medicamentos e materiais médico-hospitalares. E, ao final de toda a obra, as unidades de internação contarão com climatização em todos os ambientes. O investimento em equipamentos foi de aproximadamente R$ 1,6 milhões.

Os novos espaços também foram projetados de forma humanizada, para garantir conforto, segurança e acolhimento a todos os usuários do SUS. Os pacientes que estiverem internados nas alas de internação poderão apreciar paletas de pintura, além das obras de artes de renomados artistas plásticos como Brenda Lee, Carlos Catini, Selvo Afonso, Chico Santos, Milena Ribeiro, Vinícius Yano Corrêa, Helena Vasconcelos e Tina.

