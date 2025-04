Aluguel Social tem nova instituição de pagamento em 15 cidades

Nova instituição de pagamento do Aluguel Social: iniciado em fevereiro, processo de transição que vai gradativamente atingir todos os beneficiários do programa (Foto: Octacílio Queiroz)

O Governo de Goiás informa que a nova instituição de pagamento do Aluguel Social, o Inttegra Social, já está disponível para os beneficiários de Águas Lindas de Goiás, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Cidade Ocidental, Cristalina, Formosa, Jaraguá, Jataí, Luziânia, Novo Gama, Planaltina, Rio verde, Santo Antônio do Descoberto, Senador Canedo e Valparaíso.

O programa é uma ação do Goiás Social, da Agência Goiana de Habitação (Agehab) e da Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinfra).

Depois de Inhumas, Itaberaí e Goiânia, o aplicativo BK Bank é substituído pela plataforma Inttegra também nos municípios acima citados. O processo de transição que vai, gradativamente, atingir todos os beneficiários do programa começou em fevereiro.

Para realizar a alteração, usuários dos sistemas Android e iOS devem buscar nas respectivas lojas digitais o app “Inttegra Social”. Será por meio deste novo aplicativo que os recebimentos e pagamentos para o locador do imóvel serão realizados a partir de então.

De acordo com o presidente de Agehab, Alexandre Baldy, o beneficiário do Aluguel Social jamais lida diretamente com dinheiro em espécie e esse recurso nunca poderá ser usado para outro fim.

“Buscamos um mecanismo que garanta segurança e evite fraudes tanto para o inquilino, quanto para o dono do imóvel. Desta maneira, ao usar o aplicativo, o valor do benefício é repassado digitalmente de um para o outro”, afirma Baldy.

“O pagamento do aluguel é feito via transferência bancária. É impossível sacar o dinheiro e gastar de outra forma”, enfatiza.

De acordo com o secretário estadual da Infraestrutura (Seinfra), Adib Elias, a mudança visa otimizar os atendimentos em relação à agilidade e gastos.

“Com a nova instituição de pagamento, iniciamos nova fase operacional do programa que atende quem está em situação financeira vulnerável e aumenta o déficit habitacional em Goiás”, declara o secretário.

Passo a passo para começar a usar o novo app

Para facilitar o pagamento do seu aluguel, basta seguir alguns passos simples no aplicativo Inttegra Social. Confira:

Acesse o aplicativo e clique na opção “Pra Ter Onde Morar – Agehab”. Insira o CPF ou CNPJ do proprietário do imóvel que você aluga e clique em “Confirmar”. No próximo passo, você deverá escolher o tipo de transação: por PIX ou por conta bancária.

Caso a opção seja por conta bancária, insira os dados bancários do proprietário.

Caso a opção seja por PIX, selecione “PIX” e preencha a chave correspondente.

Se o proprietário optar por autorizar um terceiro a receber o pagamento, basta confirmar os dados do terceiro. Para finalizar, revise os dados do contrato, certifique-se de que as informações pessoais estão corretas e clique em “Confirmar”.