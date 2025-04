Na 90ª Expozebu, Caiado destaca avanço tecnológico da pecuária brasileira

Ao lado de lideranças políticas e setoriais, Caiado participa da abertura oficial da 90ª Expozebu, em Uberaba (MG): “Não é só uma exposição, é uma verdadeira escola” (Fotos: Hegon Correa)

O avanço tecnológico e a qualidade da pecuária brasileira foram destacados pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado, durante a abertura oficial da 90ª Expozebu, em Uberaba (MG), neste sábado (26/05).

“A Expozebu não é só uma exposição, é uma verdadeira escola, uma referência para a produção de carne e leite dentro e fora do Brasil”, disse Caiado. Ao lado de lideranças políticas e setoriais, os governadores Romeu Zema (MG) e Ratinho Jr (PR) também prestigiaram o evento, promovido pela Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ).

Abertura da Expozebu reuniu lideranças políticas e setoriais (Foto: Hegon Correa)

Em seu discurso, Caiado relembrou momentos da sua luta em defesa do setor agropecuário ao longo dos últimos 40 anos. Ele também destacou o avanço tecnológico da pecuária brasileira no período.

“Lembro de quando gastávamos quatro anos pra engordar um boi. Agora gastamos de 18 a 22 meses. E entregamos o único boi verde do planeta. Esse é o Brasil real que assusta o mundo pelo nosso potencial de crescimento, com respeito ao meio ambiente”, declarou ele.

O presidente da ABCZ, Gabriel Garcia Cid, ressaltou a importância da presença de Caiado na solenidade, enquanto referência entre os governadores que apoiam e defendem o agro.

“Temos todos aqui o dever de defender quem produz alimentos, e nós podemos sim fazer a boa política, sem nunca perder os nossos valores”, disse Cid. “Governos vêm e vão. Nossas famílias, nosso trabalho, que é produzir alimentos e gerar empregos, isso sim é permanente”, completou.

Já o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, abordou a força crescente do agronegócio no estado. Ele citou que, em 2024, pela primeira vez na história, Minas exportou mais produtos do agro do que da mineração.

“Isso nunca havia acontecido, e essa distância, ao longo do tempo, só vai aumentar, porque o agro ainda tem novas fronteiras no estado e a produtividade só tende a crescer. Quero deixar aqui meu reconhecimento a todos vocês. Estamos fazendo um grande esforço”, afirmou.

Feira

Na programação, julgamentos e concursos leiteiros, leilões, shoppings de animais, Museu do Zebu, vila cultural e gastronômica mineira e shows sertanejos (Foto: Hegon Correa)

A ExpoZebu 2025 segue até o dia 4 de maio no Parque Fernando Costa, em Uberaba. A expectativa é que mais de 400 mil pessoas passem pelo local. A programação inclui julgamentos e concursos leiteiros, leilões, shoppings de animais, Museu do Zebu, vila cultural e gastronômica mineira, shows sertanejos, além de fazenda experimental e entrega do prêmio Mérito ABCZ.

O evento tem apoio da Prefeitura de Uberaba, Sindicato dos Produtores Rurais de Uberaba, CNA, Faemg/Senar, Sebrae e Fazu, que celebra seus 50 anos.

“A cada edição, reforçamos a vocação de Uberaba como protagonista do agronegócio nacional. Parabenizo todos que, ao longo desses 90 anos, fizeram da Expozebu o que ela é hoje: símbolo de tradição, inovação e desenvolvimento”, pontuou a prefeita de Uberaba, Elisa Araújo.