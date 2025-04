PIB de Goiás cresce 5,9% em fevereiro

Segundo o IBGE, o desempenho positivo na agropecuária foi impulsionado pelo aumento da produção de grãos no estado, especialmente soja e milho (Foto: IMB)

O Produto Interno Bruto (PIB) de Goiás registrou crescimento de 5,9% no mês de fevereiro de 2025, na comparação com o mesmo mês do ano anterior. O resultado foi impulsionado, principalmente, pelo bom desempenho da agropecuária (15%) e indústria (3,4%). Em contrapartida, o setor de serviços apresentou retração de 4,5%.

As informações constam no boletim mensal divulgado pelo Instituto Mauro Borges de Pesquisa e Política Econômica (IMB). O documento aponta que os destaques no setor da indústria foram os serviços industriais de utilidade pública (7,6%), a construção civil (5,6%) e a indústria de transformação (2,2%).

Já o desempenho positivo na agropecuária foi impulsionado pelo aumento da produção de grãos no estado, especialmente soja e milho, conforme o Levantamento Sistemático da Produção Agrícola do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Entre as atividades de serviços, houve o crescimento expressivo nos transportes, serviços auxiliares aos transportes e correios (12,9%), nos serviços de informação e comunicação (2,9%) e nos serviços prestados às famílias (2,0%).

“O crescimento que observamos no PIB goiano é reflexo da força dos nossos setores produtivos e do compromisso do Governo de Goiás em fortalecer a nossa economia. Esse resultado gera mais oportunidades, emprego e qualidade de vida para toda a população”, destacou o secretário-geral de Governo, Adriano da Rocha Lima.

Variações

Na variação acumulada no ano, taxa positiva na indústria foi de 2,3% (Foto: IMB)

Na variação acumulada no ano, o PIB goiano cresceu 4,9%, com taxa positiva na agropecuária (15,3%) e indústria (2,3%). Já na variação acumulada nos últimos 12 meses, o crescimento foi de 3,3%, com crescimento nos setores de indústria (4,3%), serviços (2,8%) e agropecuária (1,2%).

Na comparação mensal, com ajuste sazonal, o PIB de Goiás apresentou alta de 1,1% em fevereiro em relação a janeiro de 2025.