Secretarias Municipais de Educação e Indústria unem forças para oferecer capacitação gratuita a servidores e orientações em vídeo à população

Parceria será realizada por meio do Centro de Ensino à Distância (CEADI) e busca alcançar mais pessoas por meio de vídeos online

Nesta quinta-feira (24) representantes de instituições privadas e das secretarias municipais de Educação e de Indústria, Comércio, Turismo, Trabalho, Emprego e Renda de Anápolis participaram de uma reunião.

A nova parceria da Prefeitura de Anápolis representa um avanço na criação de projetos que beneficiem a população, desde a capacitação até a inserção no mercado de trabalho. A parceria será realizada por meio do Centro de Ensino à Distância (CEADI) e busca alcançar mais pessoas por meio de vídeos online.

A reunião contou com a participação do diretor do CEADI, Eder Bento, que se reuniu com o analista técnico da Regional Centro-Leste do Sebrae, Robson Tolentino; a gestora do Portal do Empreendedor, Belkiss Venâncio; além dos diretores de Inclusão, Lara Bethânia Moreira e de Indústria e Comércio, Maurício Rosa e da coordenadora do CEADI, Cristina Santos.

O momento contou com a apresentação de projetos que poderão contemplar servidores do município com a disponibilização de aulas no Youtube.

Segundo o diretor do CEADI, Eder Bento, a iniciativa busca expandir o ensino alcançando mais pessoas e contribuindo com diversas capacitações por meio da oferta gratuita de aulas online.

“Queremos oferecer cursos em parceria com o Sebrae ou com outras pessoas e instituições como o Senar, estamos em negociação para oferecer cursos voltados para o meio ambiente, empreendedorismo, políticas públicas. Além disso, haverá vídeos sobre pontos turísticos da cidade, em parceria com a gerência de Turismo, que também servirão como conteúdo para a educação infantil”, explicou o diretor.

Além dos cursos, a página também prevê a divulgação de conteúdos diversos em vídeos explicativos com orientações de utilidade pública para o município.

Saiba mais sobre o CEADI

Atualmente o Centro de Ensino à Distância (CEADI) realiza a gravação e disponibiliza de forma gratuita aulas voltadas para as disciplinas de matemática e língua portuguesa para estudantes do 1º ao 9º ano do ensino fundamental.

Os interessados em conferir mais informações sobre os conteúdos disponibilizados podem acessar o canal oficial do CEADI Anápolis pelo Youtube.