Branápolis recebe o Elo Itinerante nesta quinta-feira (5)

elo itinerante

Projeto reúne equipes para oferecer orientações sobre direitos e benefícios sociais, realizar atendimentos e encaminhar demandas aos serviços da rede de proteção social (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Branápolis recebe, nesta quinta-feira (5), mais uma edição do Elo Itinerante, iniciativa da Prefeitura de Anápolis que leva os serviços da assistência social a diferentes regiões do município. O projeto reúne equipes para oferecer orientações sobre direitos e benefícios sociais, realizar atendimentos e encaminhar demandas aos serviços da rede de proteção social.

A ação será realizada das 8h às 12h, na Escola Municipal Wady Cecílio, localizada na Chácara Boa Vista, na BR-060, km 80/81. A proposta é facilitar o acesso dos moradores aos serviços socioassistenciais, especialmente daqueles que encontram dificuldades para se deslocar até as unidades de atendimento.

Coordenado pela Secretaria Municipal de Assistência e Políticas Sociais, o Elo Itinerante também possibilita que as equipes identifiquem as principais demandas da população em cada localidade, contribuindo para direcionar os atendimentos e encaminhamentos de acordo com as necessidades das famílias.

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