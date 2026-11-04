Incentivo ao esporte! Crianças e adolescentes de Caçu recebem kits do Goiás Bom de Bola

Governador em exercício, Bruno Peixoto, entrega kits esportivos para crianças e adolescentes em Caçu (Foto: André Saddi)

O governador em exercício, Bruno Peixoto, entregou, neste domingo (1º/11), 100 kits esportivos do programa Goiás Bom de Bola, em Caçu, no Sudoeste goiano. A iniciativa contempla 50 kits para futebol e 50 para futsal, com o objetivo de incentivar a prática esportiva entre crianças e adolescentes, fortalecer projetos de formação esportiva e promover a inclusão social.

A agenda em Caçu também incluiu uma visita à área destinada à construção de 32 moradias do programa Pra Ter Onde Morar – Casas a Custo Zero, iniciativa do Governo de Goiás que amplia o acesso à habitação para famílias em situação de vulnerabilidade social. Em Santa Helena de Goiás, também no Sudoeste do estado, Bruno Peixoto participou da celebração de uma missa na Igreja Matriz da cidade.

Durante a entrega dos kits, o governador em exercício destacou a importância de oferecer oportunidades para crianças e adolescentes.

“Vamos entregar bolas, uniformes e materiais esportivos para as nossas crianças. Quem sabe, em breve, teremos campeões do nosso país e do mundo saindo daqui do programa Bom de Bola”, afirmou Bruno Peixoto.

O secretário de Estado de Esporte e Lazer, Wellington Peixoto, ressaltou o papel da prática esportiva na formação dos jovens e na promoção da inclusão social.

“É o Governo de Goiás investindo no esporte, uma das mais importantes ferramentas de inclusão social”, destacou.

O prefeito de Caçu, Kelson Vilarinho, agradeceu a parceria com o Governo de Goiás e destacou os investimentos realizados no município.

“É uma alegria ver esse projeto chegando a Caçu e oferecendo às nossas crianças e adolescentes condições de praticar esporte. São investimentos como esse que contribuem para o desenvolvimento do município”, afirmou.

A avó do aluno José Divino Neto, Isis Carvalho, contou que o neto participa das aulas três vezes por semana e está entusiasmado com as atividades.

“Ele adora. Nada faz ele faltar a esse futebol. Já participou de um campeonato amistoso no ginásio e está amando”, relatou.

Secretaria de Comunicação (Secom) – Governo de Goiás