Veja o passo a passo para transferência de alunos da Rede Municipal de Ensino

estudantes anapolis

Procedimento poderá ser realizado entre os dias 10 e 19 de novembro (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Pais e responsáveis por alunos da Rede Municipal de Ensino de Anápolis que desejam mudar o estudante de unidade escolar devem ficar atentos ao prazo para solicitar a transferência referente ao ano letivo de 2027. O procedimento poderá ser realizado entre os dias 10 e 19 de novembro.

A solicitação da Transferência por Interesse (TIP) deve ser feita presencialmente, na secretaria da unidade de ensino em que o estudante está matriculado. Para isso, os responsáveis devem comparecer ao local durante o período previsto, munidos de documentos pessoais.

No momento da solicitação, será possível consultar a disponibilidade de vagas na unidade pretendida. Caso não haja vagas disponíveis, o estudante poderá ser incluído na lista de espera.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, a Rede Municipal de Ensino atende atualmente cerca de 38 mil alunos em Anápolis, contando com unidades escolares distribuídas em diferentes regiões da cidade. Além da transferência, a matrícula e rematrícula também podem ser feitas seguindo o calendário da Rede Municipal de Educação disponível no site da Prefeitura de Anápolis.

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