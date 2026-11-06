Hospital Municipal Alfredo Abrahão resolve 99,74% dos atendimentos de ortopedia pediátrica

Unidade realizou 4.285 atendimentos infantis entre janeiro e outubro, com apenas 11 encaminhamentos para outros municípios (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

O resultado é reflexo da ampliação do serviço, que desde outubro de 2025 passou a realizar cirurgias ortopédicas pediátricas na unidade. No período analisado, foram registrados 4.285 atendimentos infantis, dos quais apenas 11 precisaram de encaminhamento externo. Além disso, dos 157 casos com necessidade de intervenção cirúrgica, 146 foram resolvidos no próprio hospital.

A ampliação do acesso foi fortalecida também pelo funcionamento do Pronto-Socorro de Ortopedia e Traumatologia de portas abertas, 24 horas por dia. Entre janeiro e outubro de 2026, a unidade contabilizou 21.977 atendimentos na especialidade, incluindo adultos.

Com a estruturação do serviço, o município amplia a capacidade de oferecer atendimento especializado e realizar procedimentos dentro da própria cidade. Além de facilitar o acesso ao tratamento, a medida representa mais comodidade para as famílias, que deixam de depender de deslocamentos para outras cidades em busca de assistência ortopédica para seus filhos.