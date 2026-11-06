Hospital Municipal Alfredo Abrahão resolve 99,74% dos atendimentos de ortopedia pediátrica

medico ortopedista

Unidade realizou 4.285 atendimentos infantis entre janeiro e outubro, com apenas 11 encaminhamentos para outros municípios (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

O Hospital Municipal Alfredo Abrahão registrou 99,74% de resolutividade nos atendimentos de ortopedia pediátrica entre janeiro e outubro de 2026. Isso significa que as crianças atendidas conseguem receber assistência na própria rede municipal, sem precisar se deslocar para outros municípios em busca de tratamento.

O resultado é reflexo da ampliação do serviço, que desde outubro de 2025 passou a realizar cirurgias ortopédicas pediátricas na unidade. No período analisado, foram registrados 4.285 atendimentos infantis, dos quais apenas 11 precisaram de encaminhamento externo. Além disso, dos 157 casos com necessidade de intervenção cirúrgica, 146 foram resolvidos no próprio hospital.

A ampliação do acesso foi fortalecida também pelo funcionamento do Pronto-Socorro de Ortopedia e Traumatologia de portas abertas, 24 horas por dia. Entre janeiro e outubro de 2026, a unidade contabilizou 21.977 atendimentos na especialidade, incluindo adultos.

Com a estruturação do serviço, o município amplia a capacidade de oferecer atendimento especializado e realizar procedimentos dentro da própria cidade. Além de facilitar o acesso ao tratamento, a medida representa mais comodidade para as famílias, que deixam de depender de deslocamentos para outras cidades em busca de assistência ortopédica para seus filhos.

Tags: , ,

Veja também

exame

Hugol na Comunidade leva exames, vacinação e emissão de identidade gratuitos à região Noroeste de Goiânia

olho

Prefeitura abre inscrições para curso gratuito de alongamento de cílios em Anápolis

barbeiro

Prefeitura de Anápolis abre 30 vagas para curso gratuito de barbeiro

Confira também

exame

Hugol na Comunidade leva exames, vacinação e emissão de identidade gratuitos à região Noroeste de Goiânia

medico ortopedista

Hospital Municipal Alfredo Abrahão resolve 99,74% dos atendimentos de ortopedia pediátrica

olho

Prefeitura abre inscrições para curso gratuito de alongamento de cílios em Anápolis

barbeiro

Prefeitura de Anápolis abre 30 vagas para curso gratuito de barbeiro

Rádio Nova FM

Assista à programação de hoje da Rádio Nova FM, links aqui: