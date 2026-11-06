Hugol na Comunidade leva exames, vacinação e emissão de identidade gratuitos à região Noroeste de Goiânia

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Hugol na Comunidade oferece exames, vacinação, emissão de documentos e outros serviços gratuitos neste sábado (07/11), na região Noroeste de Goiânia (Foto: Rafael Caixeta / Agir)

Exames de eletrocardiograma, vacinação contra a gripe e emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN) estão entre os serviços gratuitos que serão oferecidos neste sábado (07/11), no Bairro da Vitória, região Noroeste de Goiânia. A ação será das 9 às 15 horas, no Centro de Ensino em Período Integral Ismael Silva de Jesus, com previsão de 4 mil atendimentos.

A programação faz parte do projeto Hugol na Comunidade, promovido pelo Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), unidade da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO). Além dos serviços de saúde e cidadania, haverá orientações sobre prevenção de doenças, oportunidades de trabalho e atividades recreativas para crianças.

Hugol na Comunidade

Os moradores poderão realizar exames de eletrocardiograma, com avaliação e emissão de laudo, além de testes de glicemia, aferição da pressão arterial e outras avaliações de saúde.

A equipe também fará avaliação de peso, altura e Índice de Massa Corporal (IMC), com orientações nutricionais e acompanhamento da capacidade funcional e psicossocial.

A programação inclui:

  • vacinação contra a gripe
  • orientações sobre:
    • prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama,
    • higiene bucal,
    • prevenção de queimaduras
    • cuidados para evitar intoxicações por medicamentos e produtos químicos.

Outra atividade será a demonstração de técnicas de primeiros socorros, incluindo reanimação cardiopulmonar (RCP), com treinamento em bonecos.

O público também poderá receber informações sobre doação de sangue, órgãos e tecidos. Para os interessados em doar sangue, a organização oferecerá orientações e transporte até o local de coleta.

Emissão gratuita da Carteira de Identidade Nacional

O Hugol na Comunidade também oferecerá serviços de cidadania, incluindo:

  • coleta de biometria;
  • emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN).

Para solicitar o documento, é necessário apresentar:

  • CPF;
  • Comprovante de endereço;
  • Certidão de nascimento, para pessoas solteiras, ou certidão de casamento, para pessoas casadas.

A programação também contará com divulgação de oportunidades de trabalho.

Atividades gratuitas para crianças

As famílias que participarem da ação poderão aproveitar uma programação recreativa com pula-pula, castelo inflável, piscina de bolinhas, pipoca e algodão-doce.

As atividades serão realizadas no Espaço Criança, durante o período de atendimento à comunidade.

Serviço

Hugol na Comunidade
Data: sábado (07/11)
Horário: das 9h às 15h
Local: Centro de Ensino em Período Integral Ismael Silva de Jesus
Endereço: Rua A-7, Bairro da Vitória, região Noroeste de Goiânia
Entrada: gratuita

Serviços oferecidos:

  • eletrocardiograma,
  • testes de glicemia,
  • vacinação contra a gripe,
  • avaliações de saúde,
  • orientações,
  • emissão da Carteira de Identidade Nacional,
  • divulgação de oportunidades de trabalho e atividades infantis

Documentos necessários para solicitar a CIN:

  • CPF;
  • comprovante de endereço;
  • certidão de nascimento ou casamento, conforme o estado civil

Previsão: 4 mil atendimentos

Secretaria da Saúde (SES) – Governo de Goiás

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