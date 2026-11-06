Hugol na Comunidade leva exames, vacinação e emissão de identidade gratuitos à região Noroeste de Goiânia

Hugol na Comunidade oferece exames, vacinação, emissão de documentos e outros serviços gratuitos neste sábado (07/11), na região Noroeste de Goiânia (Foto: Rafael Caixeta / Agir)

Exames de eletrocardiograma, vacinação contra a gripe e emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN) estão entre os serviços gratuitos que serão oferecidos neste sábado (07/11), no Bairro da Vitória, região Noroeste de Goiânia. A ação será das 9 às 15 horas, no Centro de Ensino em Período Integral Ismael Silva de Jesus, com previsão de 4 mil atendimentos.

A programação faz parte do projeto Hugol na Comunidade, promovido pelo Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), unidade da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO). Além dos serviços de saúde e cidadania, haverá orientações sobre prevenção de doenças, oportunidades de trabalho e atividades recreativas para crianças.

Hugol na Comunidade

Os moradores poderão realizar exames de eletrocardiograma, com avaliação e emissão de laudo, além de testes de glicemia, aferição da pressão arterial e outras avaliações de saúde.

A equipe também fará avaliação de peso, altura e Índice de Massa Corporal (IMC), com orientações nutricionais e acompanhamento da capacidade funcional e psicossocial.

A programação inclui:

vacinação contra a gripe

orientações sobre: prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama, higiene bucal, prevenção de queimaduras cuidados para evitar intoxicações por medicamentos e produtos químicos.



Outra atividade será a demonstração de técnicas de primeiros socorros, incluindo reanimação cardiopulmonar (RCP), com treinamento em bonecos.

O público também poderá receber informações sobre doação de sangue, órgãos e tecidos. Para os interessados em doar sangue, a organização oferecerá orientações e transporte até o local de coleta.

Emissão gratuita da Carteira de Identidade Nacional

O Hugol na Comunidade também oferecerá serviços de cidadania, incluindo:

coleta de biometria;

emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN).

Para solicitar o documento, é necessário apresentar:

CPF;

Comprovante de endereço;

Certidão de nascimento, para pessoas solteiras, ou certidão de casamento, para pessoas casadas.

A programação também contará com divulgação de oportunidades de trabalho.

Atividades gratuitas para crianças

As famílias que participarem da ação poderão aproveitar uma programação recreativa com pula-pula, castelo inflável, piscina de bolinhas, pipoca e algodão-doce.

As atividades serão realizadas no Espaço Criança, durante o período de atendimento à comunidade.

Serviço

Hugol na Comunidade

Data: sábado (07/11)

Horário: das 9h às 15h

Local: Centro de Ensino em Período Integral Ismael Silva de Jesus

Endereço: Rua A-7, Bairro da Vitória, região Noroeste de Goiânia

Entrada: gratuita



Serviços oferecidos:

eletrocardiograma,

testes de glicemia,

vacinação contra a gripe,

avaliações de saúde,

orientações,

emissão da Carteira de Identidade Nacional,

divulgação de oportunidades de trabalho e atividades infantis

Documentos necessários para solicitar a CIN:

CPF;

comprovante de endereço;

certidão de nascimento ou casamento, conforme o estado civil

Previsão: 4 mil atendimentos

Secretaria da Saúde (SES) – Governo de Goiás