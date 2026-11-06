Hugol na Comunidade leva exames, vacinação e emissão de identidade gratuitos à região Noroeste de Goiânia
Exames de eletrocardiograma, vacinação contra a gripe e emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN) estão entre os serviços gratuitos que serão oferecidos neste sábado (07/11), no Bairro da Vitória, região Noroeste de Goiânia. A ação será das 9 às 15 horas, no Centro de Ensino em Período Integral Ismael Silva de Jesus, com previsão de 4 mil atendimentos.
A programação faz parte do projeto Hugol na Comunidade, promovido pelo Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), unidade da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO). Além dos serviços de saúde e cidadania, haverá orientações sobre prevenção de doenças, oportunidades de trabalho e atividades recreativas para crianças.
Hugol na Comunidade
Os moradores poderão realizar exames de eletrocardiograma, com avaliação e emissão de laudo, além de testes de glicemia, aferição da pressão arterial e outras avaliações de saúde.
A equipe também fará avaliação de peso, altura e Índice de Massa Corporal (IMC), com orientações nutricionais e acompanhamento da capacidade funcional e psicossocial.
A programação inclui:
- vacinação contra a gripe
- orientações sobre:
- prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama,
- higiene bucal,
- prevenção de queimaduras
- cuidados para evitar intoxicações por medicamentos e produtos químicos.
Outra atividade será a demonstração de técnicas de primeiros socorros, incluindo reanimação cardiopulmonar (RCP), com treinamento em bonecos.
O público também poderá receber informações sobre doação de sangue, órgãos e tecidos. Para os interessados em doar sangue, a organização oferecerá orientações e transporte até o local de coleta.
Emissão gratuita da Carteira de Identidade Nacional
O Hugol na Comunidade também oferecerá serviços de cidadania, incluindo:
- coleta de biometria;
- emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN).
Para solicitar o documento, é necessário apresentar:
- CPF;
- Comprovante de endereço;
- Certidão de nascimento, para pessoas solteiras, ou certidão de casamento, para pessoas casadas.
A programação também contará com divulgação de oportunidades de trabalho.
Atividades gratuitas para crianças
As famílias que participarem da ação poderão aproveitar uma programação recreativa com pula-pula, castelo inflável, piscina de bolinhas, pipoca e algodão-doce.
As atividades serão realizadas no Espaço Criança, durante o período de atendimento à comunidade.
Serviço
Hugol na Comunidade
Data: sábado (07/11)
Horário: das 9h às 15h
Local: Centro de Ensino em Período Integral Ismael Silva de Jesus
Endereço: Rua A-7, Bairro da Vitória, região Noroeste de Goiânia
Entrada: gratuita
Serviços oferecidos:
- eletrocardiograma,
- testes de glicemia,
- vacinação contra a gripe,
- avaliações de saúde,
- orientações,
- emissão da Carteira de Identidade Nacional,
- divulgação de oportunidades de trabalho e atividades infantis
Documentos necessários para solicitar a CIN:
- CPF;
- comprovante de endereço;
- certidão de nascimento ou casamento, conforme o estado civil
Previsão: 4 mil atendimentos
Secretaria da Saúde (SES) – Governo de Goiás