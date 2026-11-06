Prefeitura abre inscrições para curso gratuito de alongamento de cílios em Anápolis

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Inscrições podem ser feitas através dos números (62) 99242-8816 ou (62) 98469-9686 (Foto: Banco de dados / Pexels)

A Prefeitura de Anápolis está com inscrições abertas para o curso gratuito de alongamento de cílios, uma oportunidade de qualificação profissional na área da beleza. A formação é promovida pela Diretoria de Trabalho, Emprego e Renda, vinculada à Secretaria Municipal de Assistência e Políticas Sociais, e disponibiliza 30 vagas. As inscrições podem ser feitas através dos números (62) 99242-8816 ou (62) 98469-9686.

As aulas começam no dia 30 de novembro e serão realizadas às segundas, terças e quartas-feiras, das 13h às 17h, no Cenfor Munir Calixto, localizado na Av. Central, 305 – Setor Industrial Munir Calixto. Durante o curso, os participantes terão contato com técnicas de alongamento de cílios e conhecimentos da área, voltados à preparação para o exercício da atividade profissional.

A capacitação busca ampliar as oportunidades de inserção no mercado de trabalho e incentivar a geração de renda, especialmente para quem deseja desenvolver uma atividade no setor de beleza.

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