Governador Daniel Vilela e primeira-dama Iara Vilela apresentam novidades do Natal do Bem 2026, que terá novos brinquedos, ampliação da Vila Gastronômica e mais de 300 atrações (Fotos: Júnior Guimarães e Hegon Corrêa)

O Natal do Bem 2026 começa nesta sexta-feira (13/11), no Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON), em Goiânia, com entrada, atrações e estacionamento gratuitos. A programação segue até 03 de janeiro de 2027 e reúne mais de 300 atrações culturais e recreativas, novos brinquedos, desfile natalino ampliado e uma Vila Gastronômica com mais opções de alimentação.

A edição deste ano contará com montanha-russa, oficina de cartas para o Papai Noel, apresentações musicais, espetáculos de dança, teatro, corais, concertos e recitais. O público também terá acesso a opções gratuitas de transporte, estacionamento com 12 mil vagas rotativas e serviços de acessibilidade.

Natal do Bem 2026: quais são as novidades?

Evento começa nesta sexta-feira (13/11), no Centro Cultural Oscar Niemeyer, com novos brinquedos, ampliação da Vila Gastronômica e mais de 300 atrações. Programação gratuita segue até 03 de janeiro (Fotos: Júnior Guimarães e Hegon Corrêa)

Entre as novidades está uma montanha-russa com percurso de aproximadamente três minutos. O público também poderá participar de uma oficina de cartas para o Papai Noel. O trenzinho ganhou um novo trajeto, enquanto o carrossel continua entre as atrações.

A esplanada do Centro Cultural Oscar Niemeyer terá mais de 3,2 milhões de pontos de luz, esculturas em 3D e uma vila natalina com sete casinhas, neve artificial e a casa do Papai Noel. A estrutura contará ainda com uma árvore de Natal de 40 metros de altura.

O desfile natalino também foi ampliado, com novos personagens e figurinos. A apresentação será realizada diariamente durante o funcionamento do evento.

A Vila Gastronômica passou de 27 para 29 quiosques, com capacidade para receber cerca de 3,5 mil pessoas sentadas simultaneamente. Cada espaço oferecerá um prato social no valor de R$ 12.

Entre as mais de 300 atrações estão apresentações no Palácio da Música, no Coreto e o espetáculo Prisma. A programação musical também terá show de Zé Ramalho, marcado para 22 de dezembro.

Quando visitar o Natal do Bem 2026?

O evento funcionará de terça-feira a domingo, com abertura dos portões às 18 horas, acendimento das luzes às 19 horas e desfile natalino às 19h15.

A programação terá abertura excepcional na segunda-feira (21/12), no horário habitual. Na véspera de Natal (24/12), o funcionamento será das 17 às 21 horas. Já no dia 31 de dezembro, o espaço permanecerá fechado.

A entrada, as atrações e o estacionamento são gratuitos.

Como chegar ao Natal do Bem de ônibus?

Duas linhas regulares de transporte coletivo atenderão os visitantes, com ligação entre terminais e pontos da capital e o Centro Cultural Oscar Niemeyer.

A linha 990 fará o percurso Terminal Praça da Bíblia/Praça Cívica/Oscar Niemeyer. Já a linha 991 atenderá o trajeto Terminal Isidória/Flamboyant/Oscar Niemeyer.

De terça-feira a sexta-feira, os ônibus circularão das 18 às 23 horas. Aos sábados, domingos e feriados, o atendimento será das 16 horas à meia-noite. A tarifa será de R$ 4,30 por passageiro.

Além dessas opções, duas rotas gratuitas sairão da Praça Cívica e do Shopping Flamboyant com destino ao evento.

Estacionamento e acessibilidade

Quem optar pelo transporte particular terá à disposição 12 mil vagas rotativas gratuitas de estacionamento, com acessos pela BR-153 e pela GO-020.

Também haverá traslados internos gratuitos entre os estacionamentos e o Centro Cultural Oscar Niemeyer, facilitando o deslocamento até a área das atrações.

A estrutura contará com intérpretes de Libras, vagas reservadas e espaços preferenciais para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

Natal do Bem reúne atrações para toda a família

“É o maior Natal gratuito do Brasil. Estamos fazendo todo esforço possível para que as crianças goianas possam ter aqui no nosso estado um local extraordinário para viverem esse momento tão especial”, afirmou Daniel Vilela sobre o evento (Fotos: Júnior Guimarães e Hegon Corrêa)

Apresentado em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (12/11), no Centro Cultural Oscar Niemeyer, o Natal do Bem 2026 foi anunciado com ampliação da estrutura e da programação. O governador Daniel Vilela e a primeira-dama Iara Vilela participaram da apresentação, que também contou com o acendimento das luzes.

Durante o evento, o governador destacou a proposta de oferecer atividades gratuitas às famílias, especialmente às crianças.

“É o maior Natal gratuito do Brasil, sempre procurando evoluir, avançar na parte lúdica do evento. Estamos fazendo todo o esforço possível para que as crianças goianas possam ter aqui no nosso estado um local extraordinário para elas viverem esse momento tão especial”, afirmou Daniel Vilela.

O governador também relacionou o evento às políticas de inclusão social desenvolvidas no Estado e citou programas como Mães de Goiás e Bolsa Estudo. Segundo ele, mais de 500 mil famílias deixaram a condição de extrema pobreza em Goiás nos últimos quatro anos.

A coordenadora do Goiás Social e presidente de honra da OVG, Iara Vilela, destacou a presença de visitantes de diferentes municípios goianos e a expectativa de proporcionar momentos especiais às famílias.

“É muito bom ver várias famílias vindo de todos os cantos do nosso estado, inclusive vem muita gente do interior, porque o Natal do Bem passou a ser uma festa maravilhosa e cheia de surpresas”, declarou Iara. “Isso tudo aqui é feito com muito carinho para todos vocês. E eu espero que fique na memória de cada um, de cada pessoa que visita aqui o Natal do Bem, principalmente na memória das crianças”, pontuou.

História do Natal do Bem

Criado em 2019, quando era realizado na Praça Cívica, o Natal do Bem passou a integrar o Calendário Cívico, Cultural e Turístico do Estado de Goiás em 2024.

Segundo a organização, o evento recebeu 188 mil visitantes em 2021 e ultrapassou 1,5 milhão de pessoas em cada uma das edições de 2024 e 2025.

Realizado pelo Goiás Social e pela Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), o evento chega à edição de 2026 com programação ampliada e atividades gratuitas para o público.