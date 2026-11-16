Natal do Bem 2026 terá mais de 300 atrações gratuitas em Goiânia
O Natal do Bem 2026 começa nesta sexta-feira (13/11), no Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON), em Goiânia, com entrada, atrações e estacionamento gratuitos. A programação segue até 03 de janeiro de 2027 e reúne mais de 300 atrações culturais e recreativas, novos brinquedos, desfile natalino ampliado e uma Vila Gastronômica com mais opções de alimentação.
A edição deste ano contará com montanha-russa, oficina de cartas para o Papai Noel, apresentações musicais, espetáculos de dança, teatro, corais, concertos e recitais. O público também terá acesso a opções gratuitas de transporte, estacionamento com 12 mil vagas rotativas e serviços de acessibilidade.
Natal do Bem 2026: quais são as novidades?
Entre as novidades está uma montanha-russa com percurso de aproximadamente três minutos. O público também poderá participar de uma oficina de cartas para o Papai Noel. O trenzinho ganhou um novo trajeto, enquanto o carrossel continua entre as atrações.
A esplanada do Centro Cultural Oscar Niemeyer terá mais de 3,2 milhões de pontos de luz, esculturas em 3D e uma vila natalina com sete casinhas, neve artificial e a casa do Papai Noel. A estrutura contará ainda com uma árvore de Natal de 40 metros de altura.
O desfile natalino também foi ampliado, com novos personagens e figurinos. A apresentação será realizada diariamente durante o funcionamento do evento.
A Vila Gastronômica passou de 27 para 29 quiosques, com capacidade para receber cerca de 3,5 mil pessoas sentadas simultaneamente. Cada espaço oferecerá um prato social no valor de R$ 12.
Entre as mais de 300 atrações estão apresentações no Palácio da Música, no Coreto e o espetáculo Prisma. A programação musical também terá show de Zé Ramalho, marcado para 22 de dezembro.
Quando visitar o Natal do Bem 2026?
O evento funcionará de terça-feira a domingo, com abertura dos portões às 18 horas, acendimento das luzes às 19 horas e desfile natalino às 19h15.
A programação terá abertura excepcional na segunda-feira (21/12), no horário habitual. Na véspera de Natal (24/12), o funcionamento será das 17 às 21 horas. Já no dia 31 de dezembro, o espaço permanecerá fechado.
A entrada, as atrações e o estacionamento são gratuitos.
Como chegar ao Natal do Bem de ônibus?
Duas linhas regulares de transporte coletivo atenderão os visitantes, com ligação entre terminais e pontos da capital e o Centro Cultural Oscar Niemeyer.
A linha 990 fará o percurso Terminal Praça da Bíblia/Praça Cívica/Oscar Niemeyer. Já a linha 991 atenderá o trajeto Terminal Isidória/Flamboyant/Oscar Niemeyer.
De terça-feira a sexta-feira, os ônibus circularão das 18 às 23 horas. Aos sábados, domingos e feriados, o atendimento será das 16 horas à meia-noite. A tarifa será de R$ 4,30 por passageiro.
Além dessas opções, duas rotas gratuitas sairão da Praça Cívica e do Shopping Flamboyant com destino ao evento.
Estacionamento e acessibilidade
Quem optar pelo transporte particular terá à disposição 12 mil vagas rotativas gratuitas de estacionamento, com acessos pela BR-153 e pela GO-020.
Também haverá traslados internos gratuitos entre os estacionamentos e o Centro Cultural Oscar Niemeyer, facilitando o deslocamento até a área das atrações.
A estrutura contará com intérpretes de Libras, vagas reservadas e espaços preferenciais para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.
Natal do Bem reúne atrações para toda a família
Apresentado em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (12/11), no Centro Cultural Oscar Niemeyer, o Natal do Bem 2026 foi anunciado com ampliação da estrutura e da programação. O governador Daniel Vilela e a primeira-dama Iara Vilela participaram da apresentação, que também contou com o acendimento das luzes.
Durante o evento, o governador destacou a proposta de oferecer atividades gratuitas às famílias, especialmente às crianças.
“É o maior Natal gratuito do Brasil, sempre procurando evoluir, avançar na parte lúdica do evento. Estamos fazendo todo o esforço possível para que as crianças goianas possam ter aqui no nosso estado um local extraordinário para elas viverem esse momento tão especial”, afirmou Daniel Vilela.
O governador também relacionou o evento às políticas de inclusão social desenvolvidas no Estado e citou programas como Mães de Goiás e Bolsa Estudo. Segundo ele, mais de 500 mil famílias deixaram a condição de extrema pobreza em Goiás nos últimos quatro anos.
A coordenadora do Goiás Social e presidente de honra da OVG, Iara Vilela, destacou a presença de visitantes de diferentes municípios goianos e a expectativa de proporcionar momentos especiais às famílias.
“É muito bom ver várias famílias vindo de todos os cantos do nosso estado, inclusive vem muita gente do interior, porque o Natal do Bem passou a ser uma festa maravilhosa e cheia de surpresas”, declarou Iara. “Isso tudo aqui é feito com muito carinho para todos vocês. E eu espero que fique na memória de cada um, de cada pessoa que visita aqui o Natal do Bem, principalmente na memória das crianças”, pontuou.
História do Natal do Bem
Criado em 2019, quando era realizado na Praça Cívica, o Natal do Bem passou a integrar o Calendário Cívico, Cultural e Turístico do Estado de Goiás em 2024.
Segundo a organização, o evento recebeu 188 mil visitantes em 2021 e ultrapassou 1,5 milhão de pessoas em cada uma das edições de 2024 e 2025.
Realizado pelo Goiás Social e pela Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), o evento chega à edição de 2026 com programação ampliada e atividades gratuitas para o público.